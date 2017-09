Bufala online "alla" Coca Cola. Il falso invito a non consumare i prodotti della multinazionale. A segnalarlo Commissariato di PS On Line della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: i richiami dei prodotti alimentari sono tutti verifi

Ancora bufale online che vanno a colpire note multinazionali, che lo “ Sportello dei Diritti ” ritiene utile segnalare. L'ultima bouatade telematica è stata comunicata sul sito della Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “ Commissariato di PS On Line – Italia ”. Nel mirino, questa volta la Coca Cola con un messaggio che in un italiano stentato invita a non consumare alcun prodotto del colosso delle bibite con il tentativo di renderlo credibile mediante la pubblicazione di un fantomatico avviso di richiamo del Ministero della Salute che è visibile nella fotografia che alleghiamo. Questo il testo dell’allerta della Polizia Postale:" BUFALA ALLA #COCACOLA. Svariate segnalazioni ci portano alla nostra attenzione questo messaggio che se pur allarmante risulta privo di ogni fondamento. Cerchiamo di valutare quali messaggi condividere e quali cestinare. Con un minimo di buon senso possiamo limitare questo fenomeno.". Ovviamente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ” si tratta di una vera e propria bufala, in quanto i richiami dei prodotti alimentari sono tutti verificabili nei siti istituzionali.

Lecce, 21 settembre 2017