28 settembre h 12 Presentazione Stagione 2017-2018 - Bordello di mare con città 23-24 settembre - Pulcinella internazionale 24/9 h 15

Teatro Vascello

dal 23 settembre al 22 ottobre 2017 | FESTIVAL

LE VIE DEI VESTIVAL XXIV edizione

sabato 23 settembre ore 21.00

domenica 24 settembre ore 18.00

prezzi 15 euro intero -12 euro ridotto

BORDELLO DI MARE CON CITTÀ

di Enzo Moscato

regia Carlo Cerciello

con in (o.a.) Fulvia Carotenuto, Cristina Donadio, Ivana Maione

Lino Musella, Sefora Russo, Lello Serao, Imma Villa

scene Roberto Crea, costumi Alessandro Ciammarughi

suono Hubert Westkemper, musiche originali Paolo Coletta, luci Cesare Accetta

una produzione Elledieffe e Teatro Elicantropo

In un ex bordello dell’epoca fascista - privo ormai delle sue “signorine” dopo il varo (nel 1958) della “Legge Merlin” - si affrontano e si scontrano, circa 30 anni dopo la messa a morte della prostituzione di stato, le inquiete esistenze di alcune donne, differenti per carattere, per storia, per ideali di vita.

LE VIE DEI FESTIVAL PER I RAGAZZI

prezzi 7 euro adulti – 5 euro bambini

PULCINELLA INTERNAZIONALE

di Gaspare Nasuto

una produzione Pulcinella di mare

Questo spettacolo presenta l'originale, autentico e inimitabile Pulcinella napoletano di Gaspare Nasuto, burattinaio e scultore particolarmente noto all’estero e considerato tra i grandi maestri della tradizione napoletana di burattini, punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi ai segreti delle Guarattelle napoletane, antico tipo di burattini a guanto nati a Napoli nel 1500 circa.

Nelle creazioni di Nasuto, attivo dal 1989, si fondono cinque secoli di arte dei burattini napoletani: dalla costruzione dei burattini, finemente intagliati in legno di noce e ciliegio, alla cura minuziosa del teatrino, dall'uso della pivetta - lo strumento che il burattinaio tiene in fondo al palato durante le rappresentazioni per ottenere la voce particolare di Pulcinella - all’esclusiva e sorprendente tecnica di movimento dei burattini e a una potenza recitativa che fanno degli spettacoli performance teatrali incredibilmente moderne.

domenica 1 ottobre ore 15.00

TEATRO VASCELLO

ROSSO CAPPUCCETTO

di e con Emanuela Dall'aglio

che cura anche il costume e gli oggetti di scena

regia Mirto Baliani, Manuela Dall'aglio

una produzione Teatro delle Briciole - Solares Fondazione delle Arti

martedì 26 settembre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

ELETTRA O LA CADUTA DELLE MASCHERE

di Marguerite Yourcenar

traduzione Luca Coppola e Giancarlo Prati

regia Mauro Avogadro

con Federica Cavallaro, Anita Martorana, Nicasio Catanese, Vladimir Randazzo, Dario Battaglia, Ivan Graziano, Emanuele Lo Cascio, Roberto Cangialosi

musiche originali Gioacchino Balistreri, scene e costumi Ivan Bicego Varengo

una produzione Compagnia RDA in collaborazione con CTM- Centro Teatrale Meridionale

da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre ore 20.00

TEATRO VASCELLO

SE TU AVESSI PARLATO DESDEMONA

ideazione, regia, interpretazione Enrica Rosso

interventi visivi Massimo Achilli, allestimento scenografico Carla Ceravolo

costume e immagine Metella Raboni, atmosfere sonore originali Emiliano Rosch

una produzione CamaleontiErranti in collaborazione con Le vie dei Festival



PRIMA NAZIONALE

mercoledì 27 settembre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI

scritto e diretto da Francesco D'Amore, Luciana Maniaci

con Francesco D'Amore, Luciana Maniaci, David Meden

una produzione Maniaci d'Amore

PRESENTATA IN COLLABORAZIONE CON I TEATRI DEL SACRO

giovedì 28 settembre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

SUL CUOR DELLA TERRA

POETI SICILIANI DEL NOVECENTO

versi di Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Salvo Basso, Angelo Maria Ripellino

Angela Bonanno, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo

con Luigi Lo Cascio

realizzato in collaborazione con Le vie dei Festival

giovedì 28 settembre ore 22.00

TEATRO VASCELLO

sabato 30 settembre ore 21.00

OSTIA- TEATRO DEL LIDO

GIOBBE

di Joseph Roth

adattamento e regia Francesco Niccolini

con Roberto Anglisani

consulenza letteraria e storica Jacopo Manna

una produzione Roberto Anglisani/Teatro d'Aosta

PRESENTATA IN COLLABORAZIONE CON I TEATRI DEL SACRO



venerdì 29 settembre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

TOTO' CHE TRAGEDIA!

Ideato e interpretato dai Virtuosi di San Martino

voce e drammaturgia Roberto Del Gaudio

violoncello e rielaborazioni musicali Federico Odling, flauto Vittorio Ricciardi

violino Carmine Ianniciello, chitarra Carmine Terracciano

una produzione Virtuosi di San Martino in collaborazione con Teatri Uniti

venerdì 29 settembre ore 22.00

sabato 30 settembre ore 22.00

TEATRO VASCELLO

LEILA DELLA TEMPESTA

regia Alessandro Berti

con Sara Cianfriglia e Alessandro Berti

una produzione Casavuota e Associazione Ca' Rossa

PRESENTATA IN COLLABORAZIONE CON I TEATRI DEL SACRO



sabato 30 settembre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

SULLA MORTE SENZA ESAGERARE

un omaggio a Wislawa Szymborska

ideazione e regia Riccardo Pippa

di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza

scene, maschere e costumi Ilaria Ariemme, disegno luci Giuliano Bottacin, cura del suono Luca De Marinis

una produzione Teatro dei Gordi in collaborazione con Tieffe Teatro Milano

domenica 1 ottobre ore 18.00

TEATRO VASCELLO

EX CHIMICO

PRIMO LEVI E IL SUO SECONDO MESTIERE

racconti e poesie interpretati da Sonia Bergamasco

realizzato in collaborazione con Le vie dei Festival

mercoledì 4 ottobre ore 21.00

TEATRO VASCELLO

IL CIELO IN UNA STANZA

di Armando Pirozzi e Emanuele Valenti

regia Emanuele Valenti

con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Sergio Longobardi, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella e Peppe Papa (voce registrata de il sotterrato)

scene Tiziano Fario, costumi Daniela Salernitano, disegno e datore luci Giuseppe Di Lorenzo

uno spettacolo di Punta Corsara prodotto da Fondazione Teatro di Napoli, 369gradi

E i nostri laboratori che stanno per cominciare

LABORATORI DI RICERCA TEATRALE DYNAMIS 2017 | 2018 PER I RAGAZZI E BAMBINI

LABORATORI MUSICALI a cura dell'Associazione Marco Taschler PER BAMBINI E ADULTI

