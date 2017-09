Meetup Cosenza

Sindaco, dov’è l’ordinanza?

Siamo alle solite! Al comune di Cosenza la trasparenza non esiste, nonostante la legge imponga la pubblicazione degli atti amministrativi. Da giorni ci giungono molte lamentele da parte di commercianti e residenti delle strade chiuse al traffico l’8 settembre, perché interessati ad apprendere le motivazioni con cui il sindaco ha chiuso via Roma e cambiato sensi di marcia nei luoghi limitrofi. È legittimo il desiderio di esercenti e cittadini tutti di conoscere le cause che hanno spinto il primo cittadino a chiudere un tratto della centralissima via cittadina ( via roma / misasi), provvedimento, poi, esteso, anche ad altre strade senza alcun preavviso. Anche noi ci chiediamo se le chiusure viarie del cosiddetto ‘’venerdì nero’’ siano state precedute da una regolare ordinanza emanata nei tempi previsti dalla legge. Siamo andati a cercarla, ( http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio7_tipo-atto_0_1124_0_2.html ), ma con grande sorpresa abbiamo dovuto constatare che sull’albo pretorio non ve n'è traccia già da giorni. Ciò in contrasto con le ultime disposizioni previste dal Foia. Cosa si nasconde ai cittadini? Perché l’ordinanza non è stata pubblicata sull’albo o se è stata pubblicata vi è rimasta per pochi giorni? Il nostro è un appello al sindaco affinché dia direttive per ripristinare la legalità e dare la possibilità ai cittadini di essere informati su quanto accade intorno a loro.