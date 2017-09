Domani in Florida al via il Mondiale Assoluto di canottaggio



ROMA, 23 settembre 2017 - Con la Cerimonia di apertura, programmata oggi per le ore 19 in Florida, a Sarasota (l'una di notte in Italia), e la cerimonia della simbolica consegna dei body azzurri agli atleti, programmata intorno alle 21 locali (le 3 di questa notte in Italia) inizierà ufficialmente il Campionato del Mondo Assoluto di canottaggio (senior, pesi leggeri, para-rowing) in programma sul campo di regata del Sarasota-Bradenton Park (USA). Per il canottaggio questo è l’evento più importante di tutta la stagione agonistica che torna negli Stati Uniti dopo 23 anni (l’ultima volta fu nel 1994 a Indianapolis nello stato dell’Indiana), e ha attirato l’interesse di oltre 900 atleti in rappresentanza di 70 Nazioni. L’Italia sarà in gara agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo con 21 equipaggi (7 senior e 5 pesi leggeri maschili; 3 senior e 3 pesi leggeri femminili; 3 para-rowing) e domani, nella prima giornata di gare riservata alle batterie eliminatorie (il mondiale terminerà il 1° ottobre) gareggeranno i primi 10 equipaggi azzurri (5 senior e 5 pesi leggeri). Considerando che l’orario italiano, rispetto a quello della Florida, è avanti di 6 ore, l’inizio delle prime eliminatorie è previsto per le ore 10 locali (le 16 in Italia) e gli equipaggi in gara, in sequenza di partenza, sono:

DUE CON (Jacopo Mancini, Vincenzo Abbagnale, Riccardo Zoppini-timoniere)

DUE SENZA PESI LEGGERI (Alfonso Scalzone, Giuseppe Di Mare)

SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE (Lorenzo Galano)

SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE (Clara Guerra)

DUE SENZA SENIOR MASCHILE (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE (Allegra Francalacci, Valentina Rodini)

QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo, Domenico Montrone)

QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE (Romano Battisti, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Emanuele Fiume)

SINGOLO SENIOR MASCHILE (Salvatore Monfrecola)

Speciale Mondiali Assoluti, PL, Para-Rowing - Sarasota

