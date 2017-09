Baseball Verso Tokyo - Italia e Olanda si sfidano a ottobre nelle European Baseball Series - i convocati

Con in tasca la qualificazione al World Baseball Classic del 2021 conquistata, fra momenti esaltanti e speranze frustrate, in marzo, l’Italia del baseball guidata oggi da Gilberto Gerali inizia ufficialmente in ottobre il suo percorso verso i Giochi Olimpici di Tokyo con alcuni momenti di preparazione che culminano con le III European Baseball Series.

L’evento, nato oltre 10 anni fa dalla collaborazione fra la Federazione italiana e quella olandese (KNBSB), ha l’obiettivo di mettere di fronte periodicamente le 2 selezioni continentali più prestigiose e titolate del Vecchio Gioco, sia per dare agli appassionati un’opportunità in più per assistere alla ‘classicissima’ per antonomasia del baseball europeo, sia per mettere a disposizione dei tecnici nuove opportunità di confronto ad alto livello per le proprie formazioni.

L’edizione 2017 delle EuBS è completamente ospitata sul territorio italiano, in 3 regioni diverse, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia:

- venerdì 20 ottobre, alle 19:00 a Verona (Stadio Gavagnin) con squadra di casa l’Italia;

- sabato 21 ottobre, alle 17:00 a Godo (Stadio Casadio) con squadra di casa l’Olanda;

- domenica 22 ottobre, alle 15:00 a Codogno (Stadio Comunale) squadra di casa estratta a sorte, dove avranno il loro culmine le celebrazioni per i 50 anni della Società, inaugurate a febbraio.

La rosa dei convocati è composta dai ‘senatori’ azzurri, da alcuni felici ritorni e da diversi esordienti e riscontra quanto mostrato sul campo dal campionato da poco concluso.

Anche lo staff selezionato da Gerali conta diverse novità: ad Alberto D’Auria e Claudio Liverziani si affiancano, rispettivamente come bench coach e pitching coach, il manager della Nazionale U18 John Cortese e, nel medesimo ruolo ricoperto nella Juniores, Rolando Cretis, nonché il nuovo coach Paolo Da Re; preparatore atletico è Gianni Natale, fisioterapista Massimo Baldi e medico Andrea Pellegrini.