Italian Softball Series: una vittoria a testa per Forlì e Bollate nelle prime due partite

Nessuna novita' per questo articolo

Dopo il primo weekend di partite, le Italian Softball Series sono in pareggio con l’MKF Bollate che nella gara serale risponde alla vittoria pomeridiana del Poderi Dal Nespoli Forlì. Due partite molto diverse, equilibrata e decisa da una battuta di Ilaria Cacciamani, anche lanciatrice vincente, la prima (1-0), senza storia la seconda dove il nove lombardo chiude i conti per manifesta in 5 riprese (7-0) approfittando dell’assenza della lanciatrice straniera nelle fila romagnole.

LA CRONACA DI GARA 1

IL TABELLINO DI GARA 1

LA CRONACA DI GARA 2

IL TABELLINO DI GARA 2

LA PHOTOGALLERY DELLE ITALIAN SOFTBALL SERIES 2017

Italian Softball Series 2017

Risultato gara 1 e 2 a Forlì

Poderi Dal Nespoli Forlì-MKF Bollate 1-0; 0-7 (5°)

Situazione serie al meglio delle 5 partite

Poderi Dal Nespoli Forlì-MKF Bollate 1-1 (1-0; 0-7 al 5°)

Il programma delle Italian Softball Series

Gara 3, sabato 30 settembre ore 18.00, a Bollate, MKF Bollate-Poderi Dal Nespoli Forlì

Gara 4, sabato 30 settembre 30 minuti dopo fine gara 3, a Bollate, MKF Bollate-Poderi Dal Nespoli Forlì