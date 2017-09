Risultati delle Elezioni per il Rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Quelli riportati nel Manifesto qui sotto sono i Risultati Ufficiali delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 2017. I 16 Consiglieri della Lista Mauro Vaglio eletti nei primi 18:

Mauro Vaglio

Antonino Galletti

Alessandro Cassiani

Pietro Di Tosto

Mario Scialla

Mauro Mazzoni

Aldo Minghelli

Maria Agnino

Matteo Santini

Riccardo Bolognesi

Angelica Addessi

Carla Canale

Alessandra Gabbani

Cristina Tamburro

Fabrizio Bruni

Teresa Vallebona Complimenti agli altri 9 Consiglieri eletti, mi auguro che anche loro vorranno collaborare all'interno dell'Istituzione Forense Romana nel lavoro in favore ed al servizio dei Colleghi, che ha contraddistinto i precedenti 5 anni di governo dell'Avvocatura Romana. Un grande ringraziamento a tutti gli 8.546 votanti, a prescindere da come abbiano votato! Siete VOI che avete stabilito deciso il percorso del prossimo anno e due mesi. Sono rammaricato per chi non è potuto - o non ha voluto - venire a votare perché ha lasciato ad altri una scelta così importante per la Categoria Forense Romana. Un abbraccio affettuoso e grato a tutti quanti ! Mauro P.S.: Permettetemi di ringraziare ufficialmente - seppur in maniera generalizzata - tutti gli Amici che si sono congratulati per email ed ai quali non riuscirò a rispondere personalmente. Grazie di cuore !