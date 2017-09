Elezioni Regionali in Sicilia/ Sgarbi: «I sondaggi confermano la bontà del movimento "Rinascimento" e della mia candidatura»

Nessuna novita' per questo articolo

Roma/ Elezioni Regionali in Sicilia/ Sgarbi:

«I sondaggi confermano la bontà del movimento "Rinascimento" e della mia candidatura»

E intanto annuncia l'istituzione di un premio dedicato alla memoria di Leonardo Sciascia

ROMA - «Il sondaggio di oggi pubblicato dal "Corriere della Sera" sulle elezioni regionali in Sicilia, che stima il movimento "Rinascimento" al 5%, con un potenziale che può superare anche l'8% secondo altri istituti di ricerca, conferma la bontà del progetto politico di "Rinascimento" e della mia candidatura».

Lo dichiara Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana con il sostegno del «Mir», i «Moderati in rivoluzione» dell'imprenditore Giampiero Samorì.

Proprio ieri è stato depositato il simbolo elettorale, mentre sono in via di completamento le liste per ogni provincia, con candidati provenienti dal mondo delle professioni, dell'imprenditoria e dell'associazionismo.

Lo storico e critico d'arte sarà capolista, come prevede la legge, in 3 collegi, con molta probabilità Palermo, Catania e Trapani.

Sgarbi intanto annuncia l'istituzione di un «Premio Leonardo Sciascia» dedicato alla memoria dell'intellettuale siciliano: «Chiamerò a presiederlo lo scrittore Stefano Vilardo, che di Sciascia è stato amico oltre che compagno di banco. La ragione di questo premio è quella di riportare l'attenzione sui valori della cultura e della ragione contro l'irrazionalità, la barbarie e il male, in memoria di Leonardo Sciascia che ha saputo interpretare come nessun altro il suo tempo, denunciando luoghi comuni, pregiudizi ipocrisie della società siciliana attraverso la verità della scrittura e della denuncia civile»