Assegnati a Ravenna i titoli italiani societari

RAVENNA, 24 settembre 2017 - Sono stati assegnati quest'oggi, sulle acque del bacino della Standiana a Ravenna, i 13 titoli italiani di Società. All'ombra della ruota di Mirabilandia brillano tre società in grado di conquistare due titoli italiani ciascuna, ovvero CC Saturnia (doppio maschile e quattro senza maschile), CUS Pavia (quattro con e otto maschile) e Moltrasio (quattro senza femminile e due senza femminile). I restanti sette titoli in palio sono stati appannaggio di altrettante società, nel dettaglio: SC Corgeno (otto femminile), SC Lario (singolo femminile), SC Timavo (quattro di coppia femminile), Gavirate (quattro di coppia maschile), Monopoli 2005 (due senza maschile), SC Padova (doppio femminile) e Carabinieri (singolo maschile). A livello regionale dunque sono ben sette i tricolori conquistati dalle società della Lombardia, tre dai sodalizi del Friuli-Venezia Giulia, uno ciascuno per quelli provenienti da Veneto, Lazio e Puglia.

RISULTATI FINALI Domenica

