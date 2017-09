Finale Serie A Baseball - Redskins Imola avanti 2-0 nella serie su Castenaso

Ancora una vittoria per il Redskins Imola che ora è ad un passo dalla conquista del titolo di Serie A. Castenaso sconfitto 8-6 in gara2. Gara3 in programma sabato in terra bolognese.

L'ARTICOLO COMPLETO

LE FOTO ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO SONO DI LAURO BASSANI





Risultati 23-24 settembre

Gara1: Redskins Imola - Castenaso 5-3

Gara2: Redskins Imola - Castenaso 8-6

Programma finale. Situazione: Imola - Castenaso 2-0 (serie al meglio delle 5 partite)

Sabato 30 settembre a Castenaso

Gara3 h 15,30: Castenaso - Redskins Imola

Gara4 h 20,30: Castenaso - redskins Imola (EVENTUALE)

Domenica 1 ottobre a Castenaso