Fascismo/ Vittorio Sgarbi sfida il deputato del Pd Fiano: «Una legge contro la violenza e le violazioni dei diritti umani del comunismo reale»

«L'Italia ritiri gli ambasciatori a Cuba e Pechino»

ROMA - Lo storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento «Rinascimento» ( www.rinascimentosgarbi.it ) lancia una sfida al deputato del Pd Emanuele Fiano, promotore della norma (approvata alla Camera; si attende adesso l'esame del Senato) che introduce nel codice penale il reato di «propaganda del regime fascista e nazifascista»: «Chiedo ai veri liberali che siedono in Parlamento - dichiara Sgarbi - di elaborare una proposta di legge contro la minaccia e la violazione dei diritti umani del comunismo reale».

Poi Sgarbi avanza una richiesta che farà discutere: «Chiedo al Governo Gentiloni che ritiri immediatamente gli ambasciatori italiani a Cuba e Pechino. Gli atti di questi regimi sono notoriamente e oggettivamente identici alle violenze e alle violazioni del diritti umani perpetrati dal Fascismo. Pochi giorni fa, tra l'altro, il Governo ha mostrato non poco imbarazzo, per l'intimidazione del governo cinese, nel ricevere in Italia il Dalai Lama ».