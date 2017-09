Papa francesco accusato di eresia

Sessantadue studiosi capeggiati dall’ex Direttore dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, hanno accusato papa Francesco di essersi “macchiato” di ben 7 eresie, tutte contenute nell’Amoris Laetitia. Senza entrare nel merito delle accuse, a fare notizia non sono le affatto chiare posizioni teologiche di Bergoglio, ma il fatto che a differenza di precedenti casi rimasti in sordina, in cui laici e alti prelati avevano manifestato “perplessità” circa la dottrina Francesco, questa volta la notizia è finita sui Tg e sulle prime pagine dei quotidiani italiani e mondiali. La fronda anti Bergoglio era già massicciamente presente nell’web, ma mai era riuscita ad ottenere alta visibilità mediatica. Ora, quel tempo è arrivato. La battaglia è solo iniziata. Non occorre mettere i panni del Mago Indovino per arguire che l’esercito degli uomini del “generale Bergoglio” si scatenerà sostenuta dalla gran parte dei media mainstream contro chi tenterà di resistergli. La certezza è che assisteremo ad un nuovo Bergoglio, meno piacione e più battagliero. L’argentino non è un perdente, gli ammutinati avranno vita tutt’altro che facile.