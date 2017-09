Serata culturale organizzata dal Rotary club di Massafra . “Il simposio nell’antica Grecia”: un viaggio nel tempo tra arte e musica







(N.B.) Continuano le serate culturali organizzate dal Rotary club di Massafra. Lo scorso 22 settembre il palazzo della cultura “Nicola Lazzaro” ha fatto da cornice alla conferenza intitolata “Il simposio nell’antica Grecia”.

In apertura il presidente del club service, avvocato Luigi Salvi, ha introdotto la serata e il relatore: il pediatra e cultore di storia dell’arte dottor Antonio Padovano.

Brillante ed interessantissima la relazione del dottor Padovano che ha condotto il nutrito uditorio attraverso un affascinante viaggio nell’antica Grecia. Pillole di storia dell’arte hanno contribuito a ricostruire usi e costumi dell’antica Grecia nonché a raccontare come si svolgeva il simposio. Le immagini della magnifica tomba del tuffatore, custodita presso il museo di Paestum, e della splendida quanto preziosa collezione Montanaro, custodita presso la “Scatola nera” del Kikau Store, sono state un validissimo supporto alla relazione.

Di altissimo profilo artistico sono stati gli intermezzi musicali curati da due maestri dell’Orchestra della Magna Grecia: Giancarlo Frassanito all’oboe e Antonio Vergine al fagotto. La scelta degli strumenti non è stata casuale dacché il timbro dell’oboe e del fagotto sono molto simili a quelli degli strumenti che allietavano i simposi.

Attraverso la storia dell’arte e la musica (come ci ha comunicato la collega Mariella Eloisia Orlando) è stato dunque possibile ricostruire e rivivere l’atmosfera del simposio anche facendo cenno al “nettare degli dei”, il vino, anch’esso componente immancabile del dopo banchetto tanto amato dagli antichi greci.