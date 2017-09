Giorgio Barberio Corsetti torna al Teatro dell'Opera con "Fra Diavolo"

Giorgio Barberio Corsetti torna al Costanzi con il nuovo allestimento di “Fra Diavolo”



Fra Diavolo di Daniel Auber è un titolo per chi ama le rarità, in scena al Costanzi dall’8 al 21 ottobre con la direzione di Rory Macdonald e la regia di Giorgio Barberio Corsetti. L'opera, su libretto di Eugène Scribe, è ispirata alle rocambolesche vicende, romanticamente travisate, del celebre brigante Michele Pezza che agiva nelle vicinanze di Terracina; l’opera fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1830 e ripresa al Costanzi una sola volta, nel maggio del 1884, per ben quindici recite. Uno spettacolo che rappresenta un’occasione eccezionale non solo per il titolo raro, ma anche per la scelta fatta dal regista Barberio Corsetti sulle scene, che firma insieme a Massimo Troncanetti e che saranno realizzate con stampanti 3D.