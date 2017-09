Continua l'avanzata iridata dell'Italremo a Sarasota



SARASOTA (USA), 25 settembre 2017 - Sulle acque americane del Nathan Benderson Park di Sarasota, al termine della seconda giornata di gare l’Italia ha passato i turni eliminatori con 10 barche. Alle sei qualificatesi ieri (due senza, quattro senza e quattro di coppia Senior maschile, singolo e doppio Pesi Leggeri maschile e singolo Pesi Leggeri femminile) vanno ad aggiungersi dopo le eliminatorie odierne i due doppi Senior, maschile e femminile, e i due quattro di coppia Pesi Leggeri, maschile e femminile. Conquista la finale il quattro di coppia leggero femminile di Asja Maregotto, Paola Piazzolla, Federica Cesarini e Giovanna Schettino, che vince autorevolmente la propria batteria su Australia, Cina e Tailandia sferrando l’attacco decisivo poco dopo la metà gara.

Nella medesima specialità, vince e accede alla semifinale l’equipaggio maschile di Matteo Mulas, Catello Amarante, Martino Goretti e Andrea Micheletti, in testa sin dalle prime battute e abile a distanziare la Cina colpo su colpo dai 1000 metri in poi. Accede alla semifinale grazie al secondo posto in batteria il doppio Senior maschile di Filippo Mondelli e Luca Rambaldi, campioni europei della specialità in carica. In testa per oltre 1500 metri, Mondelli e Rambaldi subiscono il rientro della Gran Bretagna ma resistono alla carica degli Stati Uniti, mantenendo così la seconda piazza, che vale la semifinale. In semifinale anche il doppio Senior femminile di Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Le due azzurre, bronzo europeo in carica della specialità, si rendono protagoniste di una gara in rimonta, che dalla quarta posizione iniziale le vede risalire fino a recuperare nel rush finale Grecia e Danimarca e chiudere così in seconda posizione dietro la Nuova Zelanda.

Vanno invece ai recuperi gli equipaggi Senior femminili del due senza di Ilaria Broggini e Veronica Calabrese e del quattro senza di Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Carmela Pappalardo e Ludovica Serafini. Domani terza giornata dedicata alle ultime batterie ed ai primi recuperi, con il via alle ore 10 (le 16 italiane) e il debutto iridato dei Para-rowing sui 2000 metri. Prima gara quella del singolo PR1 femminile, chiude alle 13.40 (19.40) la batteria dell’otto Senior maschile. I Mondiali di Sarasota avranno la copertura di RAI Sport partendo dalla notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre.

Nelle immagini (ph mimmo perna) i quattro di coppia pesi leggeri femminile (in alto) e maschile (in calce)

Sarasota. Risultati e resoconti BATTERIE 25/09

Tabella Riassuntiva Risultati Azzurri

Speciale Mondiali Assoluti, PL, Para-Rowing - Sarasota

