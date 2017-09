Massafra. In occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo e dei Santi Medici ritorna “La camminata della solidarietà”. Ospite della serata la cantante Fabiana Conti







Nino Bellinvia



Spazio alla solidarietà e allo spettacolo. Venerdì 29 settembre a Massafra, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo e dei Santi Medici, come da tradizione, ci sarà anche uno Spazio alla solidarietà e allo spettacolo.

Quest’anno la gestione dell’evento podistico “La camminata della Solidarietà”. è stato affidato dal Comitato Feste alla società podistica Marathon Massafra, che ha accolto con entusiasmo e riconoscenza l’incarico.

«Abbiamo pensato di convertire la gara in "camminata comunitaria" – spiega Tundra Chiaradia, presidente della Marathon Massafra - per poter accogliere chiunque, dai bambini agli anziani; una camminata per le famiglie che si articolerà tra le strade e vicoli del centro storico. Un percorso semplice e adatto anche ai non allenati».

I proventi verranno devoluti all'associazione Koalizzati per Matteo, meritevole per le finalità e le iniziative sul territorio. Le iscrizioni potranno essere effettuate dove indicato in locandina o la sera stessa. A fine manifestazione è previsto un piccolo ristoro con gelato e acqua.

«Vi attendiamo numerosi per riempire di passi e allegria le strade del nostro paese».

A seguire, sempre in piazza Garibaldi, da non perdere lo show di Fabiana Conti. Assistere ad uno spettacolo di Fabiana Conti è una vera e propria esperienza da vivere: il suo è un concerto energetico, coinvolgente, senza un attimo di pausa. Una grande artista, voce graffiante in grado di affrontare qualsiasi tipo di brano (passa con naturalezza incredibile nel suo repertorio live da Tina Turner a Battisti o Umberto Tozzi), cambi di abito a tema con le canzoni, una scaletta costruita su misura per esaltare le capacità artistiche di quella che oggi una cantante completa, in grado di tenere il palco come poche in giro. Una vera sorpresa dunque per chi come me ha assistito per la prima volta ad un sua performance. A soli 15 anni, Fabiana, sale sul palco del Karaoke di Fiorello trasmesso su Italia 1. Nel 1997 sul palco del Festival di Castrocaro Terme la cui finale venne trasmessa da Paolo Limiti sulle reti RAI. Nel 1998 firma il primo contratto discografico in Germania; a Francoforte incide il suo primo disco: "Le ragazze del duemila". Live con Andrea Bocelli, diversi programmi televisivi sulle reti Tedesche. Inizia il primo Tour estero. A Strasburgo viene eletta "Migliore interprete Italiana all'estero". Nel 2001 programma televisivo su Italia1, Pop star condotto da Daniele Bossari. Nello stesso anno vince il concorso canoro Fantastica Italiana trasmesso da LA7.

Nel 2002/2003 diverse le partecipazioni Rai come ospite a Telethon condotto da Milly Carlucci e Paolo Limiti. Nel 2004 incisione colonne sonore per film Service Sai Film Production (Rete 4). Esibizioni televisive nei programmi: Ciao Darwin", Italiani, Passaparola, Vivere la Musica. Nel 2005, secondo disco, contenente brani live eseguiti durante il tour.

Nel 2006 nuovo contratto discografico con la CNI. Nuovo disco jazz Tributo a Luigi Tenco.

Nel 2007 presenta il festival Vivere la Musica dal Palazzo dei Congressi di Stresa, trasmesso da Canale Italia Sky. Nuovo lavoro discografico: Rai Trade produce il disco Jazz Amore di Francesco Pascarito, da cui poi viene tratto il musical: "Ho sognato un blues". Fabiana come attrice protagonista nelle vesti di Sofia. Nuovo ingaggio discografico con la B$C Production Key's Stone Inc di Tokyo che la ripropone in veste jazz nel lavoro discografico Omaggio jazz a Luigi Tenco. Poliedrica nelle sue capacità artistiche; presentatrice di eventi; autrice programmi tv ed eventi teatrali; da anni collabora nella stesura di testi di Carmine Faraco "L'uomo dei pecchè" per il programma comico televisivo Colorado Cafè, Italia 1. Esperienza radiofoniche: Radio Rai. Recentemente su Rai 1, duetta al fianco di Riccardo Fogli.

Nel collage la locandina della "Camminata della solidarietà" e la cantante Fabiana Conti.