Yogurt Scaldasole. Dopo Auchan, Carrefour, Esselunga, Simply, Unes e Unicoop Tirreno anche Coop, Naturasi e Pam richiamano 4 lotti per possibile contaminazione da glutine non dichiarata in etichetta. Problemi per allergici

Le catene di supermercati Coop, Naturasi e Pam hanno ricevuto una segnalazione da parte di Scaldasole che invita a ritirare dagli scaffali dei punti vendita quattro lotti di yogurt Teddi bio intero alla banana e Teddi bio intero all’albicocca, oltre allo yogurt Scaldasole biologico magro alla mela e cannella e lo Yogurt Scaldasole biologico magro nocciola per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta (vedi tabella sotto). Il richiamo è stato diffuso anche dalle catene Auchan, Carrefour, Esselunga, Simply, Unes e Unicoop Tirreno. Quattro sono le tipologie di yogurt ritirate: Yogurt Intero alla Banana 2x115g Teddi Fattoria Scaldasole 8010795006219 L.171024 / 24/10/2017;Yogurt Intero all’Albicocca 2x115g Teddi Fattoria Scaldasole 8010795006202 L.171024 / 24/10/2017; Yogurt Magro Mela e Cannella 250g Fattoria Scaldasole 8010795002617 L.171020 / 20/10/2017 e Specialità con Yogurt Magro Nocciola 250g Fattoria Scaldasole 8010795002556 L.171025 / 25/10/2017. Il prodotto è commercializzato da Fattoria Scaldasole , via Donizetti 7 – Monguzzo (CO) – Italia Marchio di identificazione dello stabilimento IT 03 229 CE. L’azienda invita le persone allergiche o intolleranti al glutine a non consumare i prodotti segnalati e a riconsegnarli al punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto. Il consumo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, non costituisce alcun rischio per i soggetti non allergici e non intolleranti al glutine. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio consumatori telefono numero 800 253 972 dalle 9,30 alle 13,30.

Lecce, 27 settembre 2017