GERMANIA. CASTALDO (M5S): UNICA CERTEZZA È INCERTEZZA PER IL FUTURO GOVERNO

"L’unica certezza emersa dal voto tedesco è l’incertezza per il futuro Governo”. È quanto ha affermato Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle, intervenuto a TGCOM24 per commentare le elezioni in Germania. "Il motivo - ha aggiunto - è ovviamente legato all’enorme contrapposizione di visioni che appartiene alle forze politiche in gioco. La preoccupazione per noi italiani - ha specificato - deve essere legata al fatto che da più partiti arriva la richiesta di un forte irrigidimento delle regole di austerità e di quella che è stata l’applicazione del Fiscal Compact fino ad ora. Se a tutto ciò sommiamo la fine del quantitative easing - ha affermato Castaldo - il rischio è quello di andare incontro ad un vero e proprio scontro di visione economica tra gli Stati membri. Certamente il M5S continuerà a dare ‘battaglia’ perché il fatto che non si siano volute mettere al centro dell’agenda politica europea misure volte a promuovere la crescita è stato fortemente deleterio. Il MoVimento 5 Stelle è per il totale superamento del Fiscal Compact - ha specificato poi Castaldo - e vogliamo una politica espansiva che sia realmente focalizzata sugli investimenti e sulla creazione di nuovi posti di lavoro".