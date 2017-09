Lucio Battisti come mai ascoltato in “Masters” dal 29 settembre

Milano. “Masters” di Lucio Battisti è l’atteso cofanetto contenente 60 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24bit/192khz, la migliore definizione attualmente possibile.

Era il 1967 quando “29 settembre”, interpretato dall’Equipe 84 e firmato da Lucio Battisti, arrivò al primo posto della classifica. Il brano fu il primo grande successo di Battisti e l’inizio della sua straordinaria carriera.

A 50 anni esatti dalla prima pubblicazione del brano, venerdì 29 settembre si vuole rendere omaggio e celebrare quel lato meno conosciuto al grande pubblico ma capace ancora di sorprendere, a quasi 20 anni dalla morte: il Battisti produttore di studio, il musicista, l’innovatore.

È con questo spirito che nasce “Masters” e la possibilità di ascoltare come mai prima d’ora il più grande musicista della storia della musica italiana: grazie alla particolare e attenta procedura utilizzata e alle più avanzate tecniche digitali, è possibile godere del suono e delle dinamiche peculiari degli storici supporti analogici, restaurati e riportati al loro massimo splendore.

“Masters” è disponibile in cofanetto 4 cd o cofanetto deluxe 8 lp in pasta colorata (con booklet 12 pagine con foto e interviste a Geoff Westley, Alessandro Colombini, Franz Di Cioccio e Alberto Radius) e cofanetto versione triplo lp.

Fra i brani raccolti non potevano mancare “Un'avventura”, “29 settembre”, “Balla Linda”, “Io vivrò senza te”, “Nel cuore, nell'anima”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “Il tempo di morire”, “Mi ritorni in mente”, “Emozioni”, “Dieci ragazze”, “Anna”, “7 e 40”, “La collina dei ciliegi”, “Pensieri e parole”, “Il mio canto libero”, “Il nostro caro angelo”, “La luce dell'est”, “I giardini di marzo”, “Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi”, “Innocenti evasioni”, “E penso a te”, “La canzone del sole”, “Dio mio no”, “Ancora tu”, “Amarsi un po’, “Una donna per amico”, “Nessun dolore”, “Si, viaggiare”, “Con il nastro rosa”, “Respirando”,

Le celebrazioni verranno anche accompagnate da un temporary store dove artisti della scena musicale italiana si alterneranno tutte le sere, per una settimana, a partire venerdì 29 settembre fino a giovedì 5 ottobre presso il negozio Vinile di Milano in via Tadino, 17.

Franco Gigante