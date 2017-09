Incontri Culturali d’Autunno

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

Sala convegni

Sabato 30 settembre 2017 - ore 10.30

Sabato 30 settembre 2017, alle ore 10.30, presso la sala convegni del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, ritorna il ciclo Incontri Culturali d’Autunno.

Protagonista di questo primo incontro è Pina Basile, ricercatrice e insegnante presso la cattedra di Linguistica italiana dell’Università di Salerno, nonché presidente provinciale della società “Dante Alighieri” di Salerno, che terrà una relazione dal titolo: Un patrimonio linguistico: la triade latino- volgare -dialetto. La Divina Commedia in dialetto calabrese. Inferno, canto V.

Interverranno altresì all’incontro, moderato da Franco Maurella, Adele Bonofiglio, direttore del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide e Anna Lucia Casolaro, responsabile dei Servizi Educativi del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide.

L’iniziativa – come precisa la responsabile dei Servizi Educativi del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide - si colloca nell’ambito delle attività finalizzate all’educazione del Patrimonio culturale e contribuire alla formazione di cittadini consapevoli della dimensione di questo Patrimonio, quale bene comune del Paese, strumento di crescita e integrazione sociale e soprattutto – conclude la Casolaro – per far comprendere ai giovani la valenza formativa della classicità.

La manifestazione sarà arricchita da intermezzi musicali a cura dell’Accademia musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce con contributi di Antonio Cappuccio e Paolo Laviola (duo di chitarra) e Maya Palermo (Flauto).

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.

