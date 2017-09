PIROZZI A 24MATTINO RADIO 24: SONO 100 GLI ILLEGITTIMI PASSAGGI DI RESIDENZA AD AMATRICE. CHI HA SBAGLIATO SI ASSUMA PROPRIE RESPONSABILITA’

PIROZZI A 24MATTINO RADIO 24: SONO 100 GLI ILLEGITTIMI PASSAGGI DI RESIDENZA AD AMATRICE. CHI HA SBAGLIATO SI ASSUMA PROPRIE RESPONSABILITA’

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, intervenuto alla trasmissione 24Mattino su Radio 24 ha fatto chiarezza sul numero di persone che sono state segnalate per avere illegalmente usufruito del c.a.s., il contributo di autonoma sistemazione, che spettava ai residenti della cittadina colpita dal terremoto.

“ Il totale di chi usufruisce del c.a.s. è intorno alle 1000 persone ”. E, secondo lei, 100 di queste sono illegittime, ha chiesto Luca Telese. “Sì.” risponde il sindaco Pirozzi su Radio 24 e spiega: “Voglio essere preciso. Noi su Radio Amatrice spiegavamo ogni giorno chi aveva diritto al c.a.s. Tanti, quelli in buona fede, hanno capito. Il requisito per accedere al c.a.s. non è la residenza ma il domicilio continuativo, tutte le situazioni che a nostro avviso erano illegittime le abbiamo trasmesse noi direttamente ai carabinieri e alla guardia di finanza ”.

Quindi queste 100 persone hanno dichiarato una cosa non vera sottolinea Telese a Radio 24 e il sindaco sottolinea: “Sì, io sono arrabbiato. Noi abbiamo spiegato e dato sempre le informazioni giuste su chi poteva fare cosa e chi non lo poteva fare. L’essere umano è fatto di brave e cattive persone. Noi vogliamo che le cose siano fatte bene, nel rispetto della legge e della solidarietà che ancora stiamo ricevendo da tutto il mondo”.

Il c.a.s., ha poi spiegato il sindaco su Radio 24, viene assegnato “con l’autocertificazione del cittadino, poi le situazioni non chiare sono state trasmesse immediatamente”. Cioè li avete denunciati voi? chiede il conduttore al sindaco che risponde: “Certo. Noi non ci siamo fermati all’autocertificazione perché abbiamo chiesto ulteriore documentazione. Tantissime persone, si sono accorte dell’errore, hanno restituito i soldi, tanti hanno continuato in maniera errata e poi ne risponderanno al magistrato, tanti hanno continuato ad affermare portando delle bollette giustificative. Ogni cittadino poi si assume le sue responsabilità come è giusto che sia”.