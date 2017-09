20 novembre 2017, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia

Vieni “In farmacia per i bambini”, iniziativa della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus

per i bambini in povertà sanitaria, nelle farmacie aderenti in tutta Italia.

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

Lunedì 20 novembre ricorderà l’importante anniversario della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia con la quinta edizione di “In farmacia per i bambini”, iniziativa nazionale di sensibilizzazione e raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici, per portare aiuto concreto ai bambini che vivono una condizione di povertà sanitaria in Italia e in Haiti.

Una grande rete di solidarietà e un grande gioco di squadra, sia a livello nazionale sia a livello di ogni singola farmacia, che nel 2016 ha permesso di raccogliere 163.000 confezioni per 283 enti che aiutano i bambini in Italia e in Haiti all’ospedale pediatrico Saint Damien, con la partecipazione di 2.000 volontari, 1.280 farmacie, 250.000 Carte dei Diritti dell’infanzia distribuite.

Anche quest’anno al fianco della Fondazione Francesca Rava saranno presenti le aziende amiche, tra le quali KPMG, Chiesi, Lierac, Silc (licenziataria Trudi Baby Care), EcoEridania e Anallergo che coinvolgeranno dipendenti e collaboratori in un’azione di volontariato d’impresa. I volontari distribuiranno a chi entrerà nelle farmacie aderenti il materiale informativo sui Diritti dell’infanzia e inviteranno a contribuire alla Giornata con l’acquisto di medicine e prodotti baby care che saranno donati a case famiglia e strutture che assistono bambini in povertà sanitaria.

Cosmofarma e Federfarma sono al fianco della Fondazione in qualità di partner istituzionali. Martina Colombari sarà testimonial della campagna di sensibilizzazione. Parteciperanno anche le Farmacie Comunali, rappresentate da Assofarm e Lloyds Farmacia Comunale.

Tra i diritti dell’infanzia sarà ricordato quello alla vita dopo la nascita, difeso dal progetto ninnaho che lotta contro l’abbandono neonatale (www.ninnaho.org).

Per informazioni: www.nph-italia.org , 02.54122917

-------------------------------------------------------------------------

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione internazionale che da oltre 60 anni accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina.

Siamo particolarmente impegnati nella poverissima Haiti con l’Ospedale Pediatrico St. Damien che assiste 80.000 bambini l’anno, scuole di strada per 12.000 bambini, 2 centri per bambini disabili, 2 case orfanotrofio con 600 bambini, programmi di ricostruzione e di distribuzione di acqua e cibo. In Italia siamo presenti con volontari per il primo soccorso sanitario ai migranti in particolare bambini e donne incinte sulle Navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia, portiamo aiuto a famiglie ed enti colpiti da povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini” e in collaborazione con KPMG, lottiamo contro l’abbandono neonatale con “ninna ho” primo progetto nazionale con il Patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e del Ministero della Salute, abbiamo ricostruito 6 scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto.

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, tel 0254122917, www.nph-italia.org

Ufficio stampa_ Silvia Valigi, silvia.valigi@nph-italia.org, Laura Battaglia, laura.battaglia@nphitalia.org