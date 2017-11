Durante il paganesimo vigeva una serie lunghissima di celebrazioni collegate alle stagioni, molte di queste passarono al cristianesimo…





Sol Invictus. Il culto del Sole-Sol Invictus Mithras, il quale, unito

sempre a quello dell’Imperatore, divenne per un certo tempo una sorta

di “religione di stato”. Questa celebrazione aveva ormai preso una

piega dissoluta e perso qualsiasi legame con l’antica sacralità del

Mistero, ormai feste ed orge sfrenate facevano da padrone. La

commemorazione, con le sue depravate baldorie e gozzoviglie, era

troppo radicata nel costume popolare per essere abolita dall’influenza

del Cristianesimo. La Chiesa, invece di contrapporsi fermamente al

vortice involutivo in cui il paganesimo sprofondava, cominciò a far

compromessi con esso.



Vedi ad esempio i Saturnali (gennaio) e Lupercali (febbraio), che

continuarono in forma di “carnevale”. Nei Saturnalia i romani

celebravano l’anniversario della costruzione del Tempio dedicato al

dio Saturno, e si riversavano nelle strade cantando ed osannando il

padre degli Dei. Durante quei festeggiamenti veniva praticato il

capovolgimento dei rapporti gerarchici e delle norme costituite della

società, sicché i plebei potevano confondersi con i nobili e viceversa

grazie ad un travestimento. Durante i Lupercali, Servio informa che

“februm” era un tratto di pelle lupesca, salata da usare nelle

cerimonie februanti, si celebrava il dio dell’impulso primaverile,

Lupercus, e i luperci erano giovani coribanteschi che animavano,

flagellandole, le donne, con fruste di pelle lupesca, i “febri”.



Pesino il Pesce d’aprile, cangiato in Risus Paschalis, è una

tradizione nordica nella quale (per tutto il medioevo) si compivano

atti impudici (in corrispondenza del periodo pasquale) legati a più

antichi riti “bacchici” che sancivano l’inizio della primavera e del

risveglio della natura. Infatti anche il “pesce” è un antichissimo

simbolo fallico…



Ma tutto ciò avveniva all’inizio del cristianesimo, poi pian piano la

trasgressione si trasformò in persecuzione e violenza. …i riti

divennero “sadomaso” e fioriscono nella tradizione cristiana

“posteriore” (con la raggiunta supremazia)… Iniziano con l’uccisione

di centinaia di migliaia di pagani, poi con la caccia alle streghe,

i roghi, dei tribunali inquisitori, le conversioni forzate nelle

Americhe, la pedofilia, l’oppressione dei miseri, etc. etc.



Se durante il periodo pagano il cristianesimo, lo zoroastrismo, il

mitraismo, etc. poterono coesistere.. con il consolidamento del

potere cristiano.. vince l’assolutismo, la “paura” e la morte (come

d’altronde avviene con l’affermazione della religione sorella:

l’islam).



Il simbolo chiaro della celebrazione escatologia cristiana si

manifesta nella notte di San Lorenzo. Nella mitologia cristiana

questa data è legata al martirio del santo. La leggenda narra che le

stelle cadenti siano le lacrime del martire versate durante il

supplizio (dicono che morì abbrustolito su una graticola), che vagano

in eterno nei cieli, e scendono sulla terra, soltanto nel giorno in

cui Lorenzo morì. I cristiani si inventarono la figura di San Lorenzo

traendola dalla Divinità etrusca Acca Larentia, un tempo: Madre Terra,

poi Sacra Prostituta (che si prostra ), protettrice di plebei e della

fertilità dei campi, era assimilata a Fauno e Lupesco. Da Larentia a

Lorenzo il passo è brevissimo. E le famose “lacrime” in realtà erano

le gocce di sperma di Dioniso che fecondava la terra, negli stessi giorni d’agosto.



Potremmo continuare a lungo nella descrizione delle appropriazioni e

deturpazioni della sacralità pagana perpetrate dai cristiani, ed in

effetti quasi tutti i santi cristiani hanno un ‘origine pagana, ma

lasciamo perdere…



Il fatto è che per avere un dominio totale sulla gente è stato

semplicemente sovrapposto e sostituito l’avvenimento pagano con quello

cattogiudaico… persino i paramenti, gli arredi e le modalità di una

normale messa sono identici a quelli di un qualunque rito di primo

livello pagano… E come si può credere ancora che gli evangeli

siano qualcosa di più che manuali del giovine chierico scritti ad usum

delphini? Balle… programmate a tavolino…. da San Paolo in giù…

Anche ammesso che i Vangeli, nascano da una cronaca di fatti, tale

cronaca è stata rimaneggiata, mal tradotta, stravolta dalla chiesa per

un uso finalizzato a quanto serviva ai preti per dominare…



Noi esseri umani siamo in una catena evolutiva e non dovremmo

giustificare alcun errore del passato, se non per comprendere che è

passato e che va trasceso e superato. Se però una religione si ammanta

del ruolo di “unica e vera” mentre continua con gli errori del

passato allora la censura dovrebbe essere più severa… Ovviamente

ciò vale per tutte le religioni così dette “monoteiste” (giudaismo,

cristianesimo ed islam). Per altre religioni, persino più antiche ed

“aliene” alla nostra cultura certi problemi non si pongono, vedi la

profonda etica del buddismo e del jainismo e del taoismo, che vantano

un’antichità di migliaia di anni ed avrebbero molto da insegnare a

giudei, cristiani e musulmani in quanto a “tolleranza”… e

sacralità.



Paolo D’Arpini