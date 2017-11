Clamorose anticipazioni sul Grande Fratello Vip: ecco perchè Giulia De Lellis non sarà squalificata dal gioco

Esclusa la squalifica della gieffina nella puntata del 27 Novembre, ma è certo un colpo di scena

di Erminia Iori - giornalista freelance

Una delle più seguite protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, acclamata e sostenuta da masse di followers, è la giovane influencer Giulia De Lellis, decretata a furor di popolo tra i finalisti di questa edizione assieme a Daniele Bossari e Aida Yespica. Tuttavia la bella romana, a un passo dal traguardo finale, è nuovamente ricaduta su alcune battute poco delicate pronunciate in questa settimana all’interno della casa. Battute che se da un lato confermerebbero la spontaneità e il carattere peperino della giovane dall’altro avrebbero urtato la sensibilità di molti italiani.

Difatti la ragazza, parlando del suo passato scolastico, ha apostrofato i bidelli “handicappati” aggiungendo che i suoi compagni di classe fossero “tutti gay o comunque strani”. Già nelle settimane precedenti la giovane era caduta nuovamente in comportamenti omofobi quando conversando con Ivana chiese a questa, in merito a un modello “ma è gay o normale?”, in tale occasione tuttavia, si corresse subito sostituendo la parola “normale” con “etero”.

Queste nuove affermazioni hanno nuovamente riacceso un caso sui social, numerosissimi utenti difatti chiedono la squalifica della ventunenne sottolineando un trattamento favorevole che il programma avrebbe adottato verso la ragazza rispetto ad altri concorrenti espulsi o penalizzati per atteggiamenti non pienamente irreprensibili, non ultimo il recente caso mediatico della bella Cecilia Rodriguez additata come poco seria per aver tradito il suo ex fidanzato Francesco Monte davanti a milioni di telespettatori. Come non ricordare allora il caso scoppiato alcune settimane fa, sul web e sui principali giornali di gossip, di alcune foto che immortalavano la bella Giulia colta in teneri atteggiamenti con un noto critico d’arte romano, un bacio inequivocabile su cui non è mai stata fatta chiarezza, né la giovane è stata mai interpellata.