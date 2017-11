MSC SEASIDE: LA NUOVA AMMIRAGLIA, SI PREPARA A SALPARE PER DIVENTARE LA NUOVA STELLA DI MIAMI

Il 21 dicembre sarà celebrata la “Naming Ceremony” di MSC Seaside

Trieste, Italia, 30 Novembre – Oggi, nel porto di Trieste, MSC Crociere celebra il primo viaggio di MSC Seaside, la nuova nave da crociera della Compagnia, proprio mentre si prepara ad accogliere i primi ospiti e a salpare per l’Atlantico in direzione Miami, la città che diventerà la sua nuova casa. MSC Seaside è la quattordicesima unità della flotta di MSC Crociere che salperà nel 2017 e fa parte di un piano di industriale senza precedenti da 10,5 mld €.

MSC Seaside è un nuovo prototipo, progettato appositamente per gli amanti delle temperature più calde e che porterà gli ospiti della compagnia più che mai vicini all’oceano. La nave è dotata di ampi spazi all’aperto in modo da permettere agli ospiti di godersi il panorama e, allo stesso tempo, grazie al design, dà loro la possibilità di non perdersi tutte le attività tipiche della crociera. La nave rappresenta il quinto prototipo di MSC Crociere e ogni nuova imbarcazione è stata progettata per incrementare l’esperienza a bordo, apportando ogni volta qualcosa di unico e diverso.

A differenza di quanto attualmente disponibile sul mercato delle crociere, MSC Seaside sarà la nuova stella di Miami, grazie a un design rivoluzionario e ampiamente riconoscibile, ispirato agli appartamenti che si affacciano sul litorale di Miami. Al nuovo caratteristico design si aggiunge anche un’esperienza a bordo che differenzia una vacanza su una nave MSC Crociere dalle altre. MSC Seaside offrirà intrattenimento di primo livello, una serie di nuovi concetti di ristorazione che hanno una portata internazionale, strutture adatte alle famiglie, l'MSC Yacht Club, che è diventato l'offerta luxury di MSC Crociere e molto altro ancora. Proprio queste sue caratteristiche contraddistinguono il brand MSC Crociere e l'esperienza di navigazione nel mercato nordamericano, offrendo agli ospiti internazionali un ulteriore motivo per scegliere una vacanza nei Caraibi con il pacchetto fly & cruise. Alcuni dei punti salienti di MSC Seaside comprendono:

Design unico - Ispirato agli appartamenti di Miami che si affacciano sul mare, MSC Seaside presenta una serie di caratteristiche di design distintive e innovative rispetto a qualsiasi altra nave. Due esclusive passerelle in vetro e un "Ponte dei sospiri" a 40 metri di altezza offrono agli ospiti una vista sull'oceano che, prima d’ora, non era mai stata possibile. Un pontile sul lungomare, il più ampio tra quelli realizzati su una nave, ruota tutt’intorno allo scafo, mentre gli ascensori panoramici collegano i vari ponti esterni.

L’esperienza di una crociera “connessa” - MSC for Me è il programma di innovazione digitale che utilizza la più recente tecnologia all'avanguardia per connettere i crocieristi alle attività che più preferiscono, sia in mare che a terra.

Ampia gamma di sistemazioni - Sviluppata per offrire la sistemazione perfetta per ogni tipo di ospite, la nave offre cabine modulari flessibili, che possono ospitare gruppi e famiglie fino a un massimo di dieci persone, esclusive suite angolari con splendida vista sul mare, cabine dotate di ampie terrazze private che affacciano sul pontile e lussuose suite con vasca idromassaggio esterna.

Intrattenimento ricco e variegato - MSC Seaside non offre solo una pista da bowling regolamentare, il cinema XD e la più lunga zip line sul mare, ma anche un aqua park interattivo con cinque scivoli acquatici: la prima nave da crociera con Slideboarding ™, ovvero scivoli lunghi 160 metri e spray area per bambini. Non ci si annoia mai a bordo!

Vasta offerta gastronomica - MSC Seaside offrirà agli ospiti un'ampia scelta gastronomica all’interno e all’esterno della nave con un’invitante gamma di ristoranti internazionali. Uno tra i più rinomati è l'Asian Market Kitchen del famoso chef pan-asiatico Roy Yamaguchi. Troviamo anche un ristorante lussuoso di pesce, Ocean Cay, un'autentica steakhouse in stile americano, il Butcher's Cut e un nuovo bistrot francese, La Bohème.

Strutture e servizi eccezionali per famiglie e bambini di tutte le età - MSC Seaside offre un tipo di intrattenimento totalmente nuovo che va oltre ciò che le famiglie si aspettano da MSC Crociere. Oltre all'intrattenimento per bambini, che dura tutto il giorno, e sei aree dedicate ai bambini e ai ragazzi di tutte le età, gli ospiti possono anche prendere parte al nuovissimo DOREMI Family Cinema e ad un nuovo eccitante buzzer game.

Il 1° dicembre MSC Seaside salperà da Trieste per la crociera inaugurale di 21 giorni verso Miami, che diventerà la sua nuova casa. Il 21 dicembre sarà celebrata la “Naming Ceremony” della nuova ammiraglia che, come da tradizione, non sarebbe completa senza la presenza della Madrina Sophia Loren, che ricopre questo importante ruolo dal 2003.

MSC Seaside salperà tutto l'anno da Miami per offrire crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali a partire dal 23 dicembre 2017.