CONGRESSO SOI: IN ITALIA IN 500MILA NON SANNO DI AVERE GLAUCOMA "OBIETTIVO SCREENING DI MASSA. INTANTO MOLECOLA RALLENTA PROGRESSIONE"

"Il glaucoma e' una patologia caratterizzata da una otticopatia, cioe' una malattia del nervo ottico, e il piu' delle volte e' determinata da un aumento della pressione oculare. L'obiettivo e' quello di fare uno screening di massa per cercare di individuare i circa 500mila soggetti in Italia affetti da glaucoma e che non sanno di avere questa malattia, definita il 'ladro silenzioso della vista', proprio perche' ruba il campo visivo in maniera lenta e progressiva". Cosi' Lucio Zeppa, primario di oculistica all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in occasione della presentazione della relazione ufficiale Soi 2017 sul trattamento del glaucoma, avvenuta oggi a Roma durante il 97esimo Congresso nazionale della Societa' Oftalmologica italiana, in programma fino a sabato all'Hotel Rome Cavalieri. La relazione tratta la gestione medica e chirurgica del glaucoma in tutte le sue forme.

"I soggetti piu' a rischio hanno un'eta' compresa tra i 40 e i 60 anni- prosegue Zeppa- epoca nella quale piu' frequentemente la malattia comincia a determinare danni, escluse ovviamente le forme di tipo congenito. I primi segnali possono essere una visione offuscata, la visione di aloni luminosi e un senso di pesantezza a livello perioculare". Ma cosa e' emerso dalla relazione della Soi sul glaucoma? "Oggi sono stati fatti passi estremamente in avanti- risponde l'esperto- Dal punto di vista diagnostico, con la alta tecnologia che consente all'oculista, una volta screenato il paziente, di ben stabilizzare la malattia; dal punto di vista terapeutico, con le nuove metodologie chirurgiche e parachirurgiche (mi riferisco ai laser, in particolare); dal punto di vista terapeutico, infine, con tante molecole nuove immesse sul mercato per il controllo della pressione intraoculare". Grandi passi in avanti si stanno inoltre facendo anche in termini di neuroprotezione. "Il glaucoma, come ho gia' detto- spiega ancora Zeppa- e' una malattia caratterizzata da un'alterazione a carico della testa del nervo ottico, quindi il nostro obiettivo non e' solo quello di ottenere un abbassamento del valore pressorio oculare, ma e' anche quello di effettuare una neuroprotezione per proteggere questo nervo. Volendo semplificare, noi potremmo paragonare il sistema visivo a quello di una lampadina elettrica: la lampadina e' l'occhio, il filo della corrente e' il nervo dell'occhio e l'interruttore il cervello.

La malattia si realizza li' dove c'e' il frutto della lampadina, cioe' l'innesto della lampadina sul filo della corrente. Noi dobbiamo allora cercare in tutte le maniere di andare a proteggere questo frutto, cioe' il nervo ottico". Nel corso della presentazione della relazione Soi sul glaucoma, intanto, e' stato dato particolare rilievo alle piu'moderne tecniche di trattamento chirurgico e alle piu' attuali metodologie di trattamento con laser. "Mi piace fare sempre questo paragone- aggiunge ancora Zeppa- tra l'oculistica e la cardiochirurgia. In passato il paziente affetto da cardiopatia ischemica aveva due possibilita': o la terapia medica o il bypass aortocoronarico; poi l'evoluzione tecnologica ha evidenziato le possibilita', con l'emodinamica, di mettere gli stent nelle arterie coronariche. Nell'oculistica oggi possiamo dunque dire che abbiamo una terapia medica e, mentre in passato si faceva esclusivamente un intervento definito trabeculectomia, oggi abbiamo una via intermedia grazie a dei microsten t minimamente invasivi che si possono inserire nell'occhio per ottenere un abbassamento della pressione oculare". Studi recenti hanno dimostrato che una molecola, la 'citicolina', e' in grado di rallentare la progressione del glaucoma. È davvero cosi'? "Si' il nostro obiettivo e' quello di andare a correggere la testa del nervo ottico e la citicolina ha come finalita' proprio la protezione della testa del nervo ottico. Viene somministrata in varie forme ed e' auspicabile, credo in un futuro non troppo lontano, di poter riuscire ad ottenere la localizzazione di questa molecola, che e' un neuroprotettore, direttamente sulla testa del nervo ottico".

PRESIDENTE SOI: NEL 2016 EFFETTUATI 557MILA INTERVENTI CATARATTA 'MA IN OSPEDALI POCA INNOVAZIONE: MANCANO RISORSE, A RISCHIO SALUTE PAZIENTI'

"Una criticita' che gli oculisti vogliono sottolineare e' collegata al tema delle risorse. Non e' infattisufficiente avere la soddisfazione di continuare a scoprire nuove terapie e inventarsi nuovi interventi per migliorare i risultati se poi mancano i soldi... L'oculistica, anche se sono in pochi a saperlo, e' una specialita' prettamente chirurgica e la chirurgia della cataratta, per fare un esempio, e' un intervento di importanza fondamentale che puo' dare un esito nefasto, con il 100% di invalidita', con la conseguenza di diventare un'operazione piu' costosa di quello che e' per lo Stato. La cataratta, tra l'altro, e' anche l'intervento maggiormente eseguito nel mondo e nel nostro Paese: nel 2016 si sono effettuati 557mila interventi di cataratta, mentre sono nati 480mila bambini e morte 522mila persone. Questo per dire che il numero degli interventi di cataratta e' superiore sia al numero dei nuovi nati sia delle persone che sono morte". A farlo sapere il presidente della Societa' Ofta lmologica italiana, Matteo Piovella, in occasione del 97esimo Congresso nazionale della Soi, in corso a Roma. "Da quando ho cominciato ad operare appena specializzato ad oggi- racconta il presidente degli oftalmologi italiani- c'e' stata una vera e propria rivoluzione tecnologica, sia nel processo di identificazione di studio della patologia degli occhi dei pazienti che si sottopongono ad intervento, sia dei materiali, dei cristallini e delle attrezzature (come il femtolaser) che oggi vengono sempre di piu' utilizzate in tutto il mondo, mentre nel nostro Paese hanno avuto un blocco che non si era mai verificato prima: negli ospedali pubblici, italiani, infatti, non sono presenti le ultime innovazioni tecnologiche a causa dell'aumento dei costi. E spiego subito perche': purtroppo oggi noi viviamo una situazione kafkiana, per cui il rimborso che lo Stato da' per un intervento e' sottocosto". In Italia, per esempio, la chirurgia della cataratta viene rimborsata con il Drg (rimborso a prestazione, ndr) a 750 euro, mentre in Germania per lo stesso intervento a tecnologia avanzata i soldi che 'incassa' l'Universita' o l'ospedale che lo esegue sono 3mila. "Qual e' il problema? Il fatto di rimborsare un intervento a 360 gradi sottocosto non puo' essere un escamotage come si adopera per la moda- sottolinea Piovella- va bene che Valentino venda al 30% di costo la collezione di tre anni fa, ma in medicina non si puo' fare lo stesso, non si puo' svendere la qualita', ma bisogna essere sempre sostenuti in maniera armonica e paritaria per poter provvedere a dare le cure piu' adeguate e sicure a beneficio dei paziente". Una situazione, questa, che non si e' riuscita a superare neanche a seguito dei "numerosi" incontri al ministero della Salute, che "paventava la grande difficolta' a recuperare i fondi necessari- prosegue il presidente Soi- in una situazione della sanita' estremamente critica". Ma la Societa' Oftalmologica italiana si e' nel frattempo fatta parte diligente per l'organizzazione e la distribuzione di un ta riffario minimo.

"Da molti anni, per una normativa europea- spiega Piovella- i tariffari minimi delle prestazioni mediche sono stati aboliti, noi oggi invece vogliamo ripristinare un tariffario minimo proporzionato all'applicazione delle piu' moderne tecnologie. Questo perche' e' giusto, corretto e non truffaldino informare i pazienti che se loro vanno privatamente o in ospedale e vedono che il rimborso e' sottocosto, tale rimborso non potra' garantire ovviamente a loro l'accesso alle migliori cure". La Soi, inoltre, e' obbligata anche a indicare i costi minimi delle prestazioni perche' "questo sistema destabilizzante ha tratto in inganno anche le assicurazioni- sottolinea il presidente della Soi- Se le assicurazioni vedono che lo Stato rimborsa 750 euro, cosa faranno? Ne rimborseranno 1.500 e si sentiranno gia' 'superiori'. Ma in realta' se l'intervento che lo Stato rimborsa costa invece 4.500 euro, perche' questi sono i costi, vuol dire la differenza tra quello che rifonde l'assicurazione e quello che il paziente va poi de finitivamente a pagare rimane sulle spalle del paziente stesso".

PIOVELLA (SOI): ACCANTO AD OCULISTI C'E' BISOGNO ANESTESISTI "RASSICURANO E SEDANO PAZIENTE AGITATO DURANTE INTERVENTI DELICATI"

"Gli oculisti vivono delle situazioni che sono veramente un po' sfuggite di mano, dovute principalmente alla riduzione dei costi e alla minore disponibilita' economica. Oggi si tende ad imporre ai medici oculisti di operare e di fare interventi delicati e sofisticati agli occhi senza la presenza del medico anestesista, che sarebbe una garanzia di sicurezza per il paziente, ma soprattutto della capacita' di ridurre sempre piu' il numero delle complicazioni che interventi eseguiti con un microscopio chirurgico, con un occhio in movimento, potrebbero portare. Puo' capitare infatti che il paziente sia preoccupato durante l'operazione e il fatto di non avere l'assistenza del medico anestesista che lo tranquillizzi, lo rassereni e magari lo sedi anche un po', inevitabilmente fa aumentare il numero delle complicazioni e i risultati negativi di un intervento di alta microchirurgia, che e' gia' estremamente delicato". Cosi' il presidente della Societa' Oftalmologica italiana, Matteo Piovella, in o ccasione del 97esimoCongresso nazionale della Soi, in corso a Roma.

CARD. RAVASI A CONGRESSO SOI: VEDERE FONDAMENTALE PER CULTURA "OFTALMOLOGIA DISCIPLINA SCIENTIFICA, MA CON DIMENSIONE TEOLOGICA"

"La mia presenza qui credo sia significativa per tre ragioni: prima di tutto perche' il 'vedere' e' una delle attivita' fondamentali dell'essere umano, per poter perlustrare e comprendere la realta', non soltanto per registrarne la superficie. In secondo luogo perche' e' una delle categorie fondamentali della cultura: l'uomo attraverso il vedere e il contemplare, non soltanto il leggere, acquisisce infatti una conoscenza profonda del reale. In terzo luogo e' una delle componenti fondamentali della religione, perche' il vertice ultimo del credere non e' il parlare e il dialogare, ma e' il contemplare il mistero. L'oftalmologia e' quindi una disciplina squisitamente scientifica con una dimensione teologica". A dirlo il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, intervistato oggi a Roma in occasione del 97esimo Congresso nazionale della Societa' Oftalmologica italiana, in programma a Roma fino a sabato.

"Cosa possiamo fare per i non vedenti? Al di la' di tutto quello che si fa attraverso il braille direi che una delle componenti principali e' quella del riuscire a far si' che loro sentano, attraverso la complessita' degli altri organi, la presenza di tutto cio' che li circonda, soprattutto dell'affetto. Ma devo anche dire che in uno dei libri piu' famosi e popolari, come 'L'Antologia di Spoon River' di Edgar Lee Masters, c'e' l'epigrafe funeraria di una cieca, la quale dice: 'Io nella mia vita non ho visto quanto riusciva a vedere la mia vicina di casa, ma nessuno ha tenuto cosi' bene la mia casa come l'ho fatto io, perche' io avevo dieci pupille corrispondenti ai dieci polpastrelli delle mie mani".

Vedenti e veggenti', intanto, e' il titolo del convegno della Soi cui Ravasi oggi ha partecipato e che e' nato da un articolo che lo stesso Cardinale ha scritto. Ma qual e' il senso del titolo? "Noi sappiamo che nelle nostre lingue esistono piu' vocaboli per indicare l'atto del vedere- spiega il cardinale- Ma il guardare non e' identico al vedere: lo scorgere, il fissare, l'ammirare, il contemplare, sono infatti tutti vocaboli che indicano qualita' diverse. Ebbene: il 'vedente' e' colui che ha il suo organo visivo perfetto e riesce a comprendere la realta' esterna attraverso il suo sguardo. Noi sappiamo pero' che la parola 'veggente' veniva invece usata per i profeti, per le persone cioe' dotate di una profondita' particolare dal punto di vista interiore, in grado cioe' di scoprire il senso ultimo della realta'. In questa luce possiamo distinguere tra 'vedente' e 'veggente' e l'augurio e' che tutti non siano solo vedenti ma anche veggenti, capaci di interpretare il senso dell'essere e dell'esistere". Ra vasi, interpellato dai giornalisti, fa sapere quindi di non aver avuto mai bisogno dell'oculista... "Non ho mai avuto un'esperienza dall'oculista- risponde il cardinale- ma sono comunque sempre in un atteggiamento di grande attenzione e preoccupazione, perche' se io dovessi non riuscire piu' a leggere non saprei come trascorrere la mia vita stessa. È vero, amo molto la musica, ma per me la lettura e' importantissima, mi immagino quasi nato con un libro in mano, quindi la vista per me e' fondamentale. Spero che quelli che mi hanno ascoltato, se dovessi avere qualche difficolta', mi accolgano e mi sostengano". Infine, il cardinale fa un augurio a tutti gli oculisti: "L'augurio fondamentale e' quello di riuscire ad avere la consapevolezza, come avviene anche normalmente nella medicina in genere, non solo di donare ad un paziente una salute migliore, ma di permettere alla persona di essere per esempio piu' colta, piu' intensa nelle esperienze e soprattutto di poter contemplare il volto della persona che ama in pienezza".

CONGRESSO SOI: MOLTE PATOLOGIE INFLUENZANO CAPACITÀ VISIVA ESPERTO: "CERVICALE SPESSO FRUTTO SBAGLIATA CORREZIONE OTTICA"