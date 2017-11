Andali (CZ), Parentela (M5S) interroga il governo sull'inquinamento del Fiume Nasari

«Lo stato di inquinamento del Fiume Nasari, nel territorio comunale di Andali (CZ) deve essere monitorato al fine di garantire la tutela dell’ambiente e per ricercare la causa della morte di numerosi capi di bestiame nella zona». È quanto afferma il deputato M5s Paolo Parentela, che ha depositato sul tema un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’ambiente. «Da quanto è emerso da un servizio giornalistico andato in onda nei giorni scorsi – spiega il parlamentare – pare che il corso del Fiume Nasari presenti chiazze scure e maleodoranti. La fragile economia di quel territorio poggia le basi su agricoltura e allevamento e non possiamo lasciare che l’inquinamento possa minare la crescita, anche economica, di quelle zone».

Il Cinque Stelle continua: «Ho chiesto al governo di promuovere, anche attraverso il nucleo dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, le iniziative necessarie a comprendere la portata del fenomeno. Il Fiume Nasari è l’unico affluente del Crocchio ed ospita alcune specie di animali che vanno assolutamente tutelate ed aiutate a sopravvivere. Anche la flora della zona ha bisogno di essere adeguatamente tutelata, perché rappresenta la biodiversità che è sinonimo di ricchezza per la nostra terra».

«Purtroppo – conclude Parentela – la nostra Calabria è sempre più minacciata da frequenti disastri ambientali. È necessario che cittadini ed istituzioni inizino un percorso comune per tutelare il proprio ambiente dalle minacce ambientali».