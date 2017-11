Newsletter Diplomazia Economica Italiana con un focus sul procurement dell'ONU, realizzata in collaborazione con MF Dow Jones News

E’ stata pubblicata la Newsletter di Diplomazia Economica Italiana online n. 9/2017, realizzata dall’Ufficio I della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese in collaborazione con MF Dow Jones News.

In questo numero un focus sul procurement dell’ONU e sulle opportunità che offrono le Organizzazioni Internazionali del sistema Nazioni Unite al mondo imprenditoriale italiano, come emerso dalla conferenza “How to do business with the International Orgatizations” che si è tenuta alla Farnesina alla fine di ottobre.