Teatro Vascello Prima Assoluta promozione speciale 20 euro in due prenota promozione@teatrovascello.it indicando che prenotate con la promozione da mercoledì 29 novembre al 10 dicembre 2017 : dal martedì al sabato h 21 domenica h 18

Prima Assoluta
da mercoledì 29 novembre al 10 dicembre 2017 : dal martedì al sabato h 21 domenica h 18

La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello

Saved di Edward Bond

traduzione di Tommaso Spinelli - Foto di Pino Le Pera. Progetto sostenuto e finanziato da acea

PERSONAGGI E INTERPRETI

Gianluca Merolli Len Lucia Lavia Pam Marco Rossetti Fred Francesco Biscione Harry Manuela Kustermann Mary Michele Costabile Pete Marco Rizzo Colin Giovanni Serratore Mike Antonio Bandiera Barry Carolina Cametti Liz

Questi personaggi non appartengono al museo degli archetipi greci, ma discendono da essi. Come la rabbia moderna discende dalla tragedia classica.

Teatro Vascello dei piccoli Debutto

L'Isola del tesoro: una storia di pirati

2 dicembre h 17 – 3 dicembre h 15 - 8-9 dicembre h 17 – 10 dicembre h 15

2 dicembre h 17 – 3 dicembre h 15 - 8-9 dicembre h 17 – 10 dicembre h 15

Adattamento teatrale e regia: Danilo Zuliani

compagnia Nomen Omen Musiche e canzoni: Michelangelo Pettinelli

Con: Riccardo Grandi, Alessandra Maccotta, Alessandra Cavallari, Marco Zordan, Danilo Zuliani

Liberamente tratto dal romanzo di Stevenson,la trama si snoda attorno alle avventure per terra e per mare di un giovane ragazzo, Jim Hawkins, alla ricerca di un tesoro nascosto su una lontana isola deserta: il tesoro del comandante Flint. Il bottino fa gola a molti pirati, tra i quali il temibile filibustiere gentiluomo da una gamba sola: Long John Smith. Una storia, un viaggio per ritrovare se stessi e incontrarsi, come sempre accade al teatro Vascello. Età consigliata: dai 4-99 anni

Per ogni spettacolo si organizzano feste di compleanno presso il teatro abbinate agli spettacoli per i bambini, info ai numeri del Teatro Vascello 065898031 – 065881021 cell 3405319449 Cristina, promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello per tutta la famiglia

15 -16-17 dicembre 2017 (teatro e circo)

ven. h. 21- sab h. 17 e h 21 – dom. h. 15 e 18

Compagnia El Grito JOHANN SEBASTIAN CIRCUS

15 -16-17 dicembre 2017 (teatro e circo)
ven. h. 21- sab h. 17 e h 21 – dom. h. 15 e 18

Andrea Farnetani, vincitore del "Pavè d'Or" al festival de artistes de rue de Vevey 2014 è un artista poliedrico.

La sua ricerca sul clown contemporaneo lo porta allo studio delle tecniche circensi, della danza, del teatro e della magia. Con i suoi spettacoli ha girato per festival e rassegne di tutto il mondo, diffondendo il suo amore per la risata.

Lunedì 4 dicembre 2017 h 21 (Musica) Calendario civile

Lunedì 4 dicembre 2017 h 21 (Musica) Calendario civile

Circolo Gianni Bosio

LE VITE OPERAIE CONTANO

Con il coro delle Mondine di Porporana

In memoria di Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino, vitteme del rogo della ThyssenKrupp di Torino del 5 dicembre 2007

E con Sara Modigliani, Susanna Buffa, Vanessa Cremaschi e Stefano Donegà

Letture da « ThyssenKrupp. L'inferno della classe operaia » di Diego Novelli,

« La città dell'acciaio. Due secoli di storia operaia » di Alessandro Portelli

NELLA SALA STUDIO DEL TEATRO VASCELLO

ogni fine settimana 30 nov. 1-2-3 dic. fino al 17 dicembre

LA GENTE DI CERAMI

con Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller

le parole di Vincenzo Cerami e la musica di Nicola Piovani

regia Norma Martelli

venerdì e sabato ore 21.30 - domenica ore 18.30

Sono squarci di vita percorsi da brividi di stranezza, giocosità e dolore in un'Italia che senza clamori continua a digerire i suoi mali. In un'atmosfera oscillante tra la satira e l'enigma, sottili inquietudini si affacciano tra le pieghe della trama, si insinuano in una narrazione dal ritmo sempre serrato, disseminando di colpi di scena ogni racconto emozionandoci. Ma è uno spettacolo anche leggero, a tratti divertente....Vi aspettiamo !

PROMOZIONE SPECIALE

prenotate subito a promozione@teatrovascello.it indicando la promozione

2 INGRESSI A SOLI 15 EURO fino ad esaurimento plafond a disposizione affrettatevi a prenotare la sala è piccola e si riempie subito

