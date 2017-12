Manifestazioni natalizie. Il sindaco: "Non è vero che a Giulianova manca la programmazione. Ben 24.000 euro e un cartellone con circa 20 eventi durante le festività"

Il sindaco Francesco Mastromauro replica a chi ha sostenuto che a Giulianova manca la programmazione e il cartellone eventi. "E' una polemica che si ripete ogni anno. Già prima della stagione estiva - dichiara il sindaco - i soliti detrattori annunciavano ritardi e carenze di programmazione. Naturalmente si sono ben guardati dal fare mea culpa quando, all'inizio di giugno, venne presentato Giulia Eventi Estate con circa 100 eventi, tutti realizzati e con migliaia di presenze, nonostante le grandi difficoltà derivanti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla sicurezza pubblica in relazione alle manifestazioni pubbliche. Ora ci risiamo. Intanto gli eventi ci saranno sino all'Epifania. Il calendario Giulia Eventi Natale, ricco di circa 20 manifestazioni, verrà presentato ufficialmente la prossima settimana. E a riprova dell'attenzione riservata, sono state messe a disposizione risorse economiche per complessivi 24.000 euro. Quanto alla pista di pattinaggio", prosegue Mastromauro, "occorre precisare che si tratta di una proposta avanzata da un privato, a scopo di lucro, il quale aveva individuato per la collocazione della pista piazza Buozzi. Il competente regolamento comunale prevede che in tali casi il privato debba pagare l'occupazione di suolo pubblico proprio in ragione degli introiti a lui derivanti in quanto è previsto il pagamento di un biglietto. Si cita il caso della vicina Roseto degli Abruzzi. Ebbene forse non si sa che pure in quella località il privato pagherà l'occupazione di suolo pubblico per la pista di pattinaggio così come stabilisce il regolamento perché anche in quel caso si tratta di iniziativa a scopo di lucro. Infine va precisato che altre eventuali iniziative, proposte da privati, non hanno avuto ostacoli da parte dell'Amministrazione ma evidentemente chi le aveva inizialmente avanzate ha ritenuto di non darne più seguito"

Università della Terza età e del tempo libero. Il calendario delle lezioni e delle iniziative di dicembre.

La presidente dell'Università della Terza età Nadia Potenza rende noto il calendario delle lezioni, che si terranno dalle ore 16 alle 17 nell'Aula magna della scuola media “Bindi” di via Ippolito Nievo, nonché delle attività per il mese di dicembre.

4 dicembre, Gabriella Buonpadre: Tristano ed Isotta: una storia struggente e sfortunata

7 dicembre, Alessio Marini: L’uomo ed il cielo fra mito e scienza

11 dicembre, Maria Luisa De Santis: Dante Gabriele Rossetti e Elizabeth Siddal: un romantico amore inglese.

18 dicembre Cena di Natale

Dal 19 dicembre al 7 gennaio 2018 Vacanze di Natale