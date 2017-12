WineHunter Roma: il 2 e 3 dicembre il meglio dell’enogastronomia Made in Italy all'Acquario Romano

WineHunter Roma torna il 2 e 3 dicembre 2017 nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano. Dopo il grande esordio della prima edizione, “il cacciatore di vini” Helmuth Köcher approda nuovamente nella Città Eterna per celebrare il meglio dell’enogastronomia Made in Italy. Un appuntamento che non mancherà di stupire, tra chef stellati, show cooking, creazione di cocktail a base di vini.

Merano, 1° dicembre 2017 – Il 2 e 3 dicembre torna WineHunter Roma, l’evento che presenterà il meglio del panorama enogastronomico italiano nell’affascinante location dell’Acquario Romano. Il “cacciatore di vini” Helmuth Köcher è pronto a celebrare il top dell’italianità food&wine nella Capitale d’Italia: oltre 60 aziende vitivinicole, 20 artigiani del gusto e 5 chef nazionali di spicco. Un appuntamento dedicato ai professionisti del settore e agli appassionati, con un programma ricco di iniziative e intrattenimento.

Tema di WineHunter Roma e concept degli showcooking in programma quest’anno sarà la “Tavola di Natale”. Chef stellati, dal Lazio all’Alto Adige, saranno chiamati a realizzare i piatti della tradizione natalizia del proprio territorio, uno su tutti il “tortellino” che metterà alla prova i migliori pastai romani. Tra le grandi presenze stellate, ci saranno Niko Sinisgalli, lo chef scultore del Ristorante Tazio che ha incantato star famose come Sofia Loren e Richard Gere, e Massimo Viglietti, chef di Enoteca al Parlamento che sarà raccontato attraverso la “regia” del docente e critico cinematografico ed enogastronomico Marco Lombardi. Imperdibile a WineHunter Roma sarà anche la sfida tra i nuovi bartender della Capitale, che si confronteranno nella preparazione di cocktail con il vino.

Instancabile “cacciatore” di eccellenze vitivinicole e culinarie, Helmuth Köcher, ha da poco chiuso i battenti della 26° edizione del Merano WineFestival con ben 10mila presenze. In questo nuovo viaggio nella Città Eterna, il pubblico potrà immergersi nei profumi e nei sapori della sua “riserva di caccia”, frutto del costante lavoro di ricerca e degustazione che Köcher svolge tutto l’anno. Tutte le aziende protagoniste degli eventi firmati “Wine Hunter” hanno ottenuto il marchio di alta qualità certificata in modo indipendente “Merano Wine Award” con uno tra i bollini ROSSO (88 – 88,99 punti), GOLD (90 – 94,99 punti), PLATINUM (95+ punti).

