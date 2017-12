Reddito di inclusione al via dal 1 dicembre. Dove presentare le domande a Giulianova, Bellante, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi.

Dal 1 dicembre parte il reddito di inclusione (REI), la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta su scala nazionale riservata ai nuclei familiari in stato di estremo bisogno.

"Va ricordato in proposito - dichiarano il sindaco Francesco Mastromauro e la vice con delega alle Politiche sociali Nausicaa Cameli - che il REI, erogato a partire dal primo gennaio 2018. sostituirà il Sia, cioè il Sostegno di inclusione attiva, nonché l'assegno di disoccupazione Asdi. Per cui coloro che alla data del 1 dicembre 2017 stanno ancora percependo il Sia potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del Sia, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico"

I requisiti richiesti

I fondi a disposizione sono limitati. Non basteranno per tutte le persone e le famiglie bisognose. Il filtro principale, per la selezione dei destinatari degli aiuti, è legato al reddito. Il nucleo familiare del richiedente, in particolare, dovrà avere un Isee in corso di validità non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, sotto i 20.000 euro. Ferme restando queste condizioni, il Rei sarà compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Non potrà invece sommarsi alla contemporanea fruizione, da parte di un qualsiasi membro della famiglia, della Naspi o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione. La priorità, nell’assegnazione del Rei, sarà data ai nuclei con figli minorenni o disabili, con donne in gravidanza o con componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni.

Contributo erogato e durata

Il beneficio economico erogato dall’Inps, sarà concesso per un massimo di 18 mesi (con 6 mesi di pausa prima di poter poi ripresentare richiesta). L’ammontare dell’importo verrà correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e non può superare quello dell’assegno sociale. In breve, si andrà da 187 euro al mese (per i single) a 485 euro (famiglie con 5 o più componenti).

Modalità e benefit

La carta prepagata Rei, la forma scelta per erogare l’aiuto, funzionerà come una normale carta di pagamento elettronica. Il 50 per cento dell’importo stabilito potrà essere ritirato in contanti, il resto sarà utilizzabile per la spesa e per pagare le bollette. La tesserà dovrebbe inoltre dare diritto allo sconto del 5 per cento sugli acquisti in negozi e farmacie convenzionate.

LE DOMANDE: QUANDO, DOVE E COME

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in formato cartaceo presso i comuni di residenza, negli ufficio di Segretariato Sociale.

Per quanto concerne Giulianova, occorrerà recarsi presso il Segretariato sociale del Comune in viale Orsini (Parco Cerulli), ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle 18. Tel.: 085.8021214.

Per quanto attiene alle altre località ricomprese nell'Ambito Sociale 22 Tordino/Vomano, questi sono gli indirizzi:

Comune di Bellante: Piazza Mazzini n. 1. Tel. 0861/6170316. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13

Comune di Morro D’Oro: Piazza Duca Degli Abruzzi. Tel.085/895145. Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13

Comune di Mosciano Sant’Angelo: Via IV novembre. Tel. 085/ 80631268. Tutti i giorni della settimana (compreso il sabato) tranne il martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Comune di Notaresco: Via Del Castello n. 6. Lunedì dalle ore 15.30 alle 18; mercoledì dalle 9.30 alle 11.30; venerdì dalle 9.30 alle 13.

Comune di Roseto Degli Abruzzi: Via Silvio Pellico n. 22. Tel. 085/8945.571/571/572