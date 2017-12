Storie Numerate di Creazione di Valore

SAN MARCO IN LAMIS. Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, sabato 2 dicembre dalle 9,30 alle 12,30, a San Marco in Lamis il teatro Giannone ospiterà le “Storie Numerate di Creazione di Valore”.

La giornata di studio è organizzata dallo STUDIO LONGO in collaborazione con l’ASNALI (Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori), dall’IISS Pietro Giannone di San Marco in Lamis, con il patrocinio del Comune di San Marco in Lamis.

Relatore sarà il Professor Francesco Lenoci, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che parlerà di bilanci e di storie aziendali, andando oltre i numeri con una narrazione emozionale.

Interverrà l’On. Michele Bordo Presidente della XIV commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati.

Infine il dott. Michele Longo Presidente territoriale ASNALI e titolare dello Studio Longo e il dott. Severino Ruggieri, responsabile finanziamenti agevolati dello stesso Studio, illustreranno sommariamente i finanziamenti europei diretti ed indiretti, con una breve panoramica sulle opportunità per le start up e le aziende già esistenti.

La giornata di studio sarà coordinata dal Preside Raffaele Cera, con la partecipazione del Dirigente Scolastico dell’IISS Pietro Giannone Prof. Costanzo Cascavilla.

A San Marco in Lamis il 2 dicembre si parlerà di bilanci, di storie aziendali e di finanziamenti che cattureranno l’attenzione al massimo. Il risultato sarà semplicemente affascinante.

L’evento è aperto al pubblico.

* Francesco Lenoci - Patriae Decus di Martina Franca, vive, lavora e insegna a Milano (viene definito “Il miglior ambasciatore della Puglia a Milano”).

Francesco Lenoci, quando non fa lezione all’Università, o non lavora nel suo studio a pochi metri dal Duomo, “fa attività di sviluppo”, incontrando in Puglia, al Vinitaly di Verona, al Cibus di Parma, al TuttoFood di Milano, alla Bit di Milano, alla Milano Fashion Week, a BookCity Milano, al Salone del Mobile di Milano, al Pitti di Firenze....produttori di salumi, maestri frantoiani, panificatori dalla storia decennale, titolari di caseifici e di masserie, artisti della ceramica, stilisti..... E li racconta con sapienza mediante storie di creazione di valore, che emozionano e appassionano.