Sen. Antonio Razzi (FI). Ogni volta che ci sono le politiche cosa si fa? Si indaga o si rinvia a giudizio Silvio Berlusconi, che altro! Roma, 2 dicembre 2017. Come poteva mancare un rinvio a giudizio su Silvio Berlusconi quando tra pochissimi mesi si va

Roma, 2 dicembre 2017. Come poteva mancare un rinvio a giudizio su Silvio Berlusconi quando tra pochissimi mesi si va alle elezioni politiche? Lo ha dichiarato il Segretario della Commissione Esteri del Senato Antonio Razzi a proposito del rinvio a giudizio per corruzione in atti giudiziari.

Mi chiedo, ha continuato il senatore di Forza Italia, se non ci fosse stato Silvio Berlusconi dove saremmo oggi. E dove saremo domani se Silvio dovesse abbandonare. Il vero moderatore dei toni politici tra partiti, il vero aggregatore dei moderati, il vero catalizzatore delle istanze dalla gente è Silvio Berlusconi.

Proprio questo accanimento contro di lui, ha concluso Razzi, dimostra la sua forza. È temuto da tutti.