DI BATTISTA (M5S) A 24 MATTINO SU RADIO 24: DOPPIE CANDIDATURE PER I PARLAMENTARI 5 STELLE? DECIDE GRILLO

“Il Movimento funziona in questo modo: i portavoce in Parlamento si occupano delle leggi e del loro lavoro da parlamentari, Grillo che è il garante ha il compito di valutare le migliori regole sulle candidature”. Così Alessandro Di Battista ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 interviene sull’ipotesi che anche i parlamentari uscenti del Movimento possano godere di un meccanismo della legge elettorale, della possibilità di una doppia candidatura, nel collegio uninominale ma anche in un qualche listino proporzionale. È un paracadute? ”Io non ci ho riflettuto”, ha continuato Di Battista, convinto che su questo temi “ i parlamentari non ci devono mettere bocca”.