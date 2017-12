Baseball: le novità per il massimo campionato 2018

Sono stati quindi presentati i vari eventi internazionali della stagione 2018: la Nazionale inizierà il suo cammino di preparazione con un raduno in Sicilia nella prima metà di marzo e, oltre ad alcune amichevoli infrasettimanali con le squadre della massima serie di baseball, avrà il clou dei suoi appuntamenti con la partecipazione all’ Haarlem Week (14-22 luglio) e al Super Six (18-23 settembre). A livello di club invece la European Champions Cup sarà in Olanda a Hoofddorp da 5 al 10 giugno.