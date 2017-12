ELEZIONI IPASVI ROMA, LENA (PD): "BENE RICONFERMA ATTUALE GRUPPO DIRIGENTE"





"L'esito delle consultazioni appena concluse tra gli iscritti al Collegio Ipasvi di Roma e provincia conferma il gruppo dirigente uscente, guidato dalla dottoressa Ausilia Pulimeno, a riprova dell'ottimo lavoro di stimolo e proposta svolto in questi anni in cui ho avuto il piacere di confrontarmi con i rappresentanti dei nostri infermieri che ogni giorno 'ci mettono la faccia', la competenza e la passione per migliorare il nostro sistema sociosanitario.

A Pulimeno e alla sua nuova squadra vanno le mie congratulazioni e l'augurio di proseguire con costanza e determinazione il percorso intrapreso assieme, ripartendo dalle principali sfide che ci attendono: una nuova stagione di assunzioni e stabilizzazioni finalmente fuori dal commissariamento; più spazio per la dirigenza infermieristica; modelli sempre più evoluti di degenza infermieristica, che possano fare del nostro Lazio un modello per l'Italia intera".

Così Rodolfo Lena, presidente della commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale del Lazio.