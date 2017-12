18 NAPOLI - MIBACT PER LA FOTOGRAFIA. NUOVE STRATEGIE E NUOVI SGUARDI SUL TERRITORIO

Napoli, la fotografia e le arti

Il rapporto di Napoli e della Regione Campania con la fotografia ha una storia ricca e articolata, fatta di grandi maestri e di slanci istituzionali. Da sempre attenta a questo linguaggio, la città e il territorio regionale trovano nell’incontro promosso dal MiBACT al Museo e Real Bosco di Capodimonte - che ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/MADRE ed è sostenuto dall’Accademia di Belle arti di Napoli - un’occasione per fare il punto sul rapporto della fotografia con il mondo dell’arte. La giornata vuole riflettere sulle pratiche artistiche e curatoriali, sui progetti museali in corso, sulle possibilità offerte dalla passione dei collezionisti, dalle proposte delle gallerie private. Cosa significa valorizzare e promuovere la fotografia oggi? Quali strategie seguire per fare della cultura visiva un’occasione di formazione e di scambio a livello internazionale?

La giornata propone un palinsesto che permetterà di ascoltare alcuni dei principali attori della scena partenopea, campana e nazionale in dialogo tra loro. La fotografia è uno straordinario volano per le istituzioni, capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato e rappresenta un patrimonio inestimabile di memoria e di cultura moderni e contemporanei. Simbolo di un secolo di sovrabbondanza dell’immagine, la fotografia oggi deve essere ripensata nel suo valore formativo per guardare al futuro e contribuire all’identità locale e nazionale.

Redattore: RENZO DE SIMONE

Informazioni Evento:

Data Inizio: 04 dicembre 2017

Data Fine: 04 dicembre 2017

Prenotazione:Obbligatoria

Luogo: Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Auditorium

Indirizzo: via Miano, 2

Città: Napoli

Provincia: NA

Regione: Campania

Orario: inizio ore 10.00

Telefono: +39 0667231

E-mail: fotografia@beniculturali.it

Documentazione:

