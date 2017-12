15, 16, 17 dicembre 2017 Tre giornate di Passeggiate Fotografiche in città, cinque percorsi reali o metaforici dal venerdì alla domenica, per scoprire insieme a personalità di eccezione luoghi e personaggi della fotografia attraverso mostre, incontri, visite guidate, archivi aperti, laboratori, performance, proiezioni e progetti inediti. Un palinsesto diffuso e un programma ricco di eventi gratuiti, con un calendario di appuntamenti in primo piano, per valorizzare le molteplici identità della scena fotografica romana e avvicinare tutti i cittadini alla fotografia quale strumento di memoria, forma di espressione artistica e linguaggio contemporaneo.

Entro il 3 dicembre, tutte le realtà romane operanti nella fotografia potranno registrarsi a questo sito: , tutte le realtà romane operanti nella fotografia potranno registrarsi a questo sito: http://www.fotografia.italia.it/eventi/manifestazione-passeggiate-fotografiche-romane/



Redattore: RENZO DE SIMONE