Coppe Europee Softball: lo Specchiasol Bussolengo in finale di European Premiere Cup

La nona vittoria su altrettante partite consente allo Specchiasol Bussolengo di accedere direttamente alla finale per il titolo e cercare di tornare sul “tetto d’Europa”, come due anni fa a Praga. C’è ancora la Repubblica Ceca nel destino della squadra veronese. Sono infatti le blu-arancio dello Joudrs Praga le avversarie che Bussolengo sconfigge in semifinale: 4-1. La coppia delle pitcher americane dello Specchiasol, Jolene Henderson e Kelsy Nunley guidano la vittoria contro Greta Cecchetti e Adela Weissova e completano il percorso netto verso la finale.

In finale, la squadra di Enrico Obletter, affronterà la vincente della semifinale di recupero che verrà giocata sabato 26 agosto alle 11.00 tra Joudrs Praga e Terrasvogels. Le olandesi hanno eliminato ( finale 2-1 ) nella semifinale di recupero le cugine dello Sparks Haarlem, padrone di casa, che lo scorso anno avevano vinto il trofeo a Ronchi dei Legionari.

Nella vittoria 4-1 sullo Joudrs, lo Specchiasol Bussolengo è andato in vantaggio al terzo inning con il solito triplo di Britt Vonk, dopo un singolo in apertura di Valeria Bortolomai (poi sostituita a correre da Elisa de Trombetti). Il pareggio nella parte alta della sesta ripresa, frutto di un triplo di Klimplova e un singolo di Coufalova, ha costretto Obletter a rilevare Henderson con Nunley, ma scatenato anche una immediata reazione delle campionesse d’Italia. Nella parte bassa del sesto, infatti, arrivano subito i punti della vittoria per Bussolengo: base ball per Vonk, singolo a sinistra di Laura Vigna, singolo ancora in ritardo (questa volta a destra) di Marta Gasparotto e punto di Vonk; successivamente è Giulia Longhi ad arrivare in base su errore difensivo per il punto di Vigna e infine è un singolo al centro di Silvia Refrontolotto a chiudere i conti per il punto di Gasparotto per il definitivo 4-1.

IL TABELLINO DI SPECCHIASOL BUSSOLENGO-JOUDRS PRAGA

