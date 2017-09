Italian Softball League: presentazione ultimo turno playoff

Tutto da decidere nel massimo campionato di softball dove si potrebbero conoscere in questo weekend i nomi delle squadre che si contenderanno il tricolore nelle Italian Softball Series . Tutto dipenderà dai risultati che usciranno dall'ultimo turno dei playoff che si gioca tra sabato e domenica e che potrebbe rendere inutili o determinanti i recuperi fissati per la prossima settimana nel girone C.

Proprio nel gruppo C è lotta lombarda tra MKF Bollate e Saronno che, calendario ha voluto, si sfideranno nel weekend in un doppio incontro decisivo. Per chiudere i conti senza dover passare per i recuperi le ragazze di Luigi Soldi dovranno puntare alla doppietta, unico risultato che le renderebbe irraggiungibili dalla squadra del presidente Bonetti . In caso di pareggio tutto sarebbe invece rimandato a martedì con il Bollate che avrebbe comunque il vantaggio di essere padrone del suo destino e con una vittoria nel completamento contro il Tecnolaser Europa Pianoro guadagnarsi le Italian Softball Series. Condizione che invece avrebbe il Saronno nel caso riuscisse a firmare lo sweep nel derby di sabato. In un caso di arrivo in parità dopo i recuperi decideranno gli scontri diretti ed eventualmente il Team Quality Balance sempre negli scontri diretti. Il bilancio delle sfide tra Bollate e Saronno sorride a Cecchetti e compagne che si sono imposte in 3 delle 4 partite giocate, ma eccetto la prima gara di ritorno, si è sempre assistito ad un grande equilibrio con vittorie dagli scarti minimi.

Nel girone l'altra sfida tra Tecnolaser Europa Pianoro e Metalco Thunders Castellana , entrambe fuori dai giochi per la finale scudetto, servirà solo a decidere chi non chiuderà all'ultimo posto la post season.

Il programma del girone C

sabato 16 settembre

Saronno-MKF Bollate (arbitri: Codarini, Lamieri, Biondillo)

domenica 17 settembre

Tecnolaser Europa Pianoro-Metalco Thunders Castellana (arbitri: Carletti, Fabrizi, Parri)

Anche nel girone D è lotta a 2 per l'accesso alle Italian Softball Series . In questo caso con una situazione ancor più di equilibrio perchè Specchiasol Bussolengo e Poderi Dal Nespoli Forlì guidano appaiate la classifica con un cammino impeccabile di 4 vittorie senza sconfitte, dopo il recupero vincente di martedì della squadra di Calisto Soca Miyar con il Collecchio. A decidere saranno gli scontri diretti sul diamante di Forlì in programma sabato pomeriggio e sera: se le 2 squadre dovessero dividersi la posta in palio si guarderà al Team Quality Balance delle 2 partite di sabato. In regular season il Bussolengo ha conquistato 2 vittorie casalinghe, mentre al ritorno si è diviso la posta in palio con il Forlì. Le venete si presentano al big-match con una pedana di lancio ancora illibata nei playoff, dove non hanno subito punti, e si prospettano delle interessanti sfide sia nella gara riservata alle lanciatrici ASI, dove si confronteranno Ilaria Cacciamani e Veronica Comar , sia in quella delle straniere dove il Poderi Dal Nespoli si affiderà a Danielle O'Toole mentre Bussolengo a Jolene Henderson . Per il resto anche le statistiche parlano di 2 squadre molto simili sia nel box (mb .198 per le ragazze di Obletter contro il .178 delle avversarie) sia in difesa (5 errori a testa nella post season).

Sabato scenderanno in campo, in terra lombarda, anche Caronno e Kampo Labadini Collecchio che, non potendo più puntare alla finale, proveranno solamente a chiudere al meglio la propria stagione.