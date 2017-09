Serie A2 softball : playoff, girone di ripescaggio

Sabato 9 settembre si è svolto a Saronno il triangolare di ripescaggio dei playoff di serie A2 softball , che ha decretato la seconda finalista, la quale sfiderà il Diomedi Montegranaro per la promozione nell'ISL 2018.

Ad uscire vincitrice di quest'ultimo raggruppamento è stato il New Bollate , con due vittorie senza discussioni.

Il concentramento è iniziato con la vittoria del La Loggia per 3-1 sulla Tecnovap Verona, poi due larghe vittorie della squadra sponsorizzata Monzesi hanno chiuso la giornata.

Il New Bollate ha battuto prima il Verona per 10-0 in 5 riprese, con 7 giocatrici a quota 2 valide nel box ed una pedana che ne ha concessa una sola; in serata è arrivato il bis nella gara decisiva con La Loggia, sconfitta per 9-1 sempre in 5 riprese, stavolta con Giorgia Migliorini sugli scudi (2 doppi e 4 RBI).

RISULTATI E TABELLINI

Davide Bertoncini