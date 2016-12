Care Colleghe e cari Colleghi, il Consiglio dell’Ordine ha stipulato una nuova convenzione in favore di tutti gli iscritti all’albo di Roma in modo che possano usufruire dell’assegnazione e del rinnovo automatico e gratuito della pec ( nomecognome@ordineavvocatiroma.org ). Non si potrà più verificare così il rischio di scadenza della pec con conseguente impossibilità di accedere per svariati giorni al PCT e agli altri servizi telematici, ormai indispensabili per esercitare la professione. Chi è già in possesso di una casella pec attiva non dovrà fare assolutamente nulla e alla scadenza il rinnovo sarà automatico. La convenzione varrà anche per le PEC ampliate su Vostra richiesta, nel caso specifico i costi degli ampliamenti Silver e Gold saranno ridotti . Le nuove richieste di attivazione della casella seguiranno la procedura attualmente in vigore con l’Ordine , ossia : – l’iscritto deve accedere alla sezione di richiesta pec tramite il sito dell’Ordine: https://www.ordineavvocatiroma.it/pec/richiesta-parametri/ – e inserire i propri dati anagrafici nel form di richiesta. – il portale fornisce in tempo reale le credenziali provvisorie di attivazione della caselle e l’indirizzo PEC. Al primo accesso, è obbligatorio cambiare la password. Qualora doveste incontrare difficoltà durante l’attivazione si potrà richiedere assistenza specifica tramite mail cliccando QUI . Con i migliori saluti,