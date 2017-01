Riconoscimento al Magistrato Di Giorgio della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina

CONSEGNATO RICONOSCIMENTO AL MAGISTRATO DOTT. VITO DI GIORGIO

Occorre con orgoglio ha dichiarato l’avv. Silvana Paratore, continuare a lasciare impronte sul cammino della legalità e della Giustizia Vera, Autentica, Concreta, Onesta, Trasparente, Competente, Efficiente: quella che non si lascia andare a condizionamenti ed ad influenze anche talora a costo della propria incolumità fisica e familiare.

L’Associazione “Meter & Miles” impegnata in progetti rieducativi per soggetti in situazione di handicap, a tutela dei diritti dei disabili e dello Stato sociale, ha voluto consegnare un Attestato di Benemerenza al Magistrato Vito Di Giorgio, uno dei sostituti di punta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, per il suo impegno da parecchi anni nelle più importanti inchieste su Cosa Nostra Barcellonese e in generale sulle Organizzazioni mafiose dell’intera Provincia Peloritana, di recente destinatario di atti intimidatori.

A procedere alla consegna l’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale a tutela dei disabili, delle persone affette da sindrome di down, dei bimbi autistici.

Il Magistrato Vito Di Giorgio ha ringraziato l’Associazione Meter &Miles presieduta da Saro Visicaro esprimendo apprezzamento per l’attività portata avanti e congratulandosi con l’avv. Silvana Paratore per l’impegno profuso a tutela dei meno fortunati .