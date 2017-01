Garavini (PD): "Nella giornata della Memoria nasce uno dei frutti della collaborazione internazionale tra Università di Bielefeld e Università di Bologna"

“E’ significativo che proprio oggi, in occasione del Giorno della Memoria, venga lanciato ufficialmente il sito dedicato a un caso di "memoria dimenticata", quella del campo di concentramento per internati ebrei stranieri di Casoli, in Abruzzo, attivo tra il 1940 ed il 1944.









L’animatore del progetto è uno studente italiano che, nel corso della sua specializzazione presso l’Università tedesca di Bielefeld, partendo dalla documentazione originale ritrovata, ha ripercorso e ricostruito le storie di ebrei tedeschi, internati nel campo di Casoli durante la guerra.









L’iniziativa nasce nell’ambito di accordi bilaterali tra l’Università di Bologna e quella tedesca di Bielefeld, promossi dal professor Vito Francesco Gironda. Si tratta di un esempio concreto di come possa essere preziosa e fattiva l’internazionalizzazione della ricerca, anche in ambito storico-umanistico.









I miei complimenti sinceri all’autore del progetto, Giuseppe Lorentini, e al suo tutor, il professor Gironda. Un modo encomiabile di commemorare il Giorno della Memoria”. Lo dichiara Laura Garavini, della Presidenza del PD alla Camera, commentando il lancio del sito https://www.campocasoli.org/ nel Giorno della memoria delle vittime della Shoah.





