INSIEME per gli italiani: Josè Minetto capolista alla Camera in sud America

Minetto lavora nel seno della collettività italiana in Argentina da più di dieci anni. Membro di diversi Istituti Storici tanto in Italia quanto in Argentina, è socio del Gent dël Piemont e dell’Associazione Carlo Alberto della Pampa. Gode di notevole credito presso autorità politiche e della Chiesa Cattolica a Roma e a Buenos Aires. Nella sua veste di membro della collettività italiana ha sviluppato un gran lavoro come Vicepresidente del Club Italiano, con la Federación de Entidades Italianas de La Pampa e come Consigliere nel ComItEs. Queste qualità sono state aprezzatte da INSIEME per gli Italiani cui il Presidente Carmelo Cicala ha offerto una posizione di spicco nella compagine per la Circoscrizione America Meridionale. La lista per INSIEME per gli italiani in America del sud sarà resa pubblica tra qualche mese per partecipare alle elezioni politiche prossime. José Minetto ha confermato la sua disponibilità prospettando l’evenienza alle Associazioni ed alla gente che lavora con lui da molto tempo per il loro beneplacido per la sua decisione di entrare in politica. I giornali più importanti del centro dell’Argentina già si sono interessatti ed hanno pubblicato articoli sulla possibilità che Minetto sia il capolista dei candidati per la Camera al Parlamento Italiano sotto il simbolo di INSIEME per gli italiani. Secondo alcuni giornali, sarà una bella notizia per la collettività italiana in Argentina tenendo in conto l’importante lavoro fatto da Minetto. Tra gli altri risultati si contano le videoconferenze di Eco e Massimo Vedovelli; il recupero di edifici storici appartenenti alla collettività italiana; l’attivazione della Rete delle Università Patagoniche ed Italiane presentata quest’anno con la partecipazione di quattro università dell’Argentina e nove dell’Italia. La possibilità di che lui scenda in campo migliorarà, con la sua visione e savoir faire, il lavoro dei parlamentari che rappresentano gli italiani nell’estero particolarmente per quanti sono residenti in America del Sud.