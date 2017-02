Sen. Antonio Razzi (FI). Si vota? Rieccoci con le calunnie e gli attacchi a Berlusconi. E Strasburgo cosa sta aspettando?

Roma, 02 febbraio 2017. Questo centrodestra quando si decide ad affidare a Silvio Berlusconi la sua guida? E Strasburgo gira i pollici? Questa la dichiarazione del senatore di Forza Italia Antonio Razzi. Tutti temono l'ingresso in campo di Berlusconi, io li capisco perché Silvio sarebbe imbattibile, ed è imbattibile. Cosa stiamo aspettando? Ogni volta che si va alle elezioni attaccano Berlusconi, ha continuato Razzi, è indispensabile che tutte le frattaglia in campo si uniscano sotto la sua guida, basta stupidaggini ideologiche che in questo momento sono solo demagogia spicciola. Quando si decide sulla sua riabilitazione a Strasburgo? Sembra fatto a posta tardare un questo senso. Siamo al cospetto di una personalità quattro volte Presidente del consiglio di fama e spessore mondiale. Strasburgo deve darsi una mossa e dimostrare la sua imparzialità nel decidere nel più breve tempo possibile per ridare ad un leader come Sivio Berlusconi il suo ruolo politico a tutto tondo nel paese.